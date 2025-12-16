スポーツ全般、生活雑貨を中心に国内総合代理店を務める株式会社Cycle（代表：飯田 航、本社：東京都豊島区、以下Cycle）が代理店を務める英国発のボクシング・フィットネスブランド「RDX® SPORTS」は、2026年3月発売予定の生まれ変わった「RDXサンドバック」を発売前に先行して全国のジムや高校に提供いたしました。

提供の背景と製品概要

RDXサンドバックは高品質でリーズナブルに購入できる人気製品で、ボクシングジムをはじめ、フィットネスジムや道場、学校の部活動など幅広く活用いただいています。一方で、従来のサンドバックには課題もあり、パワー系の選手にとっては重量が足りず、打つと飛んでいってしまったり、揺れが大きくコンビネーション練習がしづらいなどが挙げられていました。こうした声を受け、新しく開発したサンドバックは、重量を25㎏から45㎏に改良した仕様となっており、高い安定性を実現しています。また、デザインについても新しいロゴを使用したスタイリッシュなデザインに一新しています。そこで、従来のRDXサンドバックを使用いただいているスポーツジムや高校の部活動などを対象に、発売前の“先行提供プロジェクト”を実施いたしました。〈プロ選手からの声〉・YAYAウィラサクレック選手実際に叩いてみて、打感がとても良く、衝撃の返りも心地よいため、手の怪我もしづらい感じで、より実戦的な練習に集中することができています。また、デザインもカッコいいので練習へのモチベーションがより高まりトレーニングの質も上がりますね！〈ジムからの声〉・ZEEKジム 渡邊代表RDX様の商品は、クールなデザインと手に取りやすい価格が魅力で、以前から当ジムでも愛用する会員様が多くいらっしゃいます。毎日使うトレーニングギアは品質はもちろんの事、モチベーションを高めてくれるデザインであることも大切だと考えています。ご提供戴いたサンドバッグは、適度な硬さと心地よい打撃感を兼ね備えており、インパクトが非常に分かりやすいのが特徴です。早速、このサンドバッグばかりを使う会員様も出てきています。・BANGBANGジム 担当者実際にジムで使用させていただいておりますが、45kgと重量ともに非常に優れており、質感も硬すぎず選手はもちろん、女性会員・子供から大人までにも大変好評です！また、デザイン性も高く、ジム全体の雰囲気にも合うデザインでよりクールになりました。■サンドバック提供先中京高校ボクシング部 POLAR GYM OSAKA 伊原道場 越谷 クロスポイント・パラエストラ拝島YUVAX boxing gym IRENA キックボクシングジム ウルフパックハウスボクシングジム 極真会館大石道場 PERSONAL GYM LUANABANG BANGジムZEEKジム

■新製品概要製品名：RDX サンドバッグ（吊り下げタイプ）サイズ：本体 152cm／本体+チェーン 177cm直径：38cm素材：・本体：MayaHideレザー（合皮）＋PU補強 ・チェーン：スチール重さ：約45kgカラー：ブラック＜従来モデルからの主な変更点＞１．重量を25kg → 45kgへ増量し、圧倒的な安定性を実現。強打の反復練習でも揺れが少なく、実戦に近い打撃練習が可能に。２．新しいRDXロゴを採用し、よりスタイリッシュなデザインへ刷新従来モデルの詳細https://rdxsports.jp/collections/sandbag

UK.売上NO1「RDX® SPORTS」とは

「RDX® SPORTS」は、1999年に英国・マンチェスターで誕生した格闘技・フィットネスメーカーでこれまでに累計5,000万個以上を販売するグローバルメーカーです。ボクシングは、これまでもそうですが庶民には馴染みが薄く、プロが愛用する高価格なものが主流でした。現在でもプロ用のグローブは２、3万円から10数万円するものまで存在し、強い衝撃や擦れにより消耗しやすいものです。そこで『もっとボクシングを身近なものにしたい』というメーカーの想いから、現在では世界特許まで取得した独自の製造方法によりパキスタンに自社工場を構え、丈夫で高品質、低価格なボクシング製品を作ることに成功しました。現在ではBoxing、MMA （格闘技）、フィットネスの分野で世界的に認知されるブランドまでと成長しています。「RDX® SPORTS JAPAN」としてはアマチュアスポーツ、学生スポーツを応援することをスローガンに掲げ、チャレンジとパフォーマンスに寄り添えるブランドを目指しています。

