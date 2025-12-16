株式会社ピアリー(本社：岐阜県羽島市、代表取締役：桂山 夕城、以下「ピアリー」)は、2025年3月、10月に名古屋にて開催し、累計1000人を超える来場者数を記録したブライダルイベント「ピアリーフェスタ」を、2026年3月29日に東京で初上陸いたします。それに伴い、出展企業の募集を本日より開始いたしました。





詳細URL：https://www.piary.jp/event/piary-festa/company-entry-form/





ピアリーフェスタ企業募集





■イベント概要

「ピアリーフェスタ」は、新郎新婦が結婚準備に必要な情報を一度に比較・体験できる総合ブライダルイベントです。ブライダルアイテムの展示や試食、各企業によるブース出展、ドレス試着や撮影、ヘアメイク体験、診断ブースなど、充実した体験型コンテンツが特徴で、東海エリアでは毎回多くのカップルにご来場いただいております。

この度の東京進出により、より多くの企業と新郎新婦を繋ぐ場としてさらなる拡大を目指します。





イベント会場イメージ





■出展募集を行う理由

名古屋での成功を受け、関東にお住いの新郎新婦や参画企業様より「首都圏でもぜひ開催してほしい」「より多くのカップルにサービスを届けたい」との声が多数寄せられていました。

首都圏は国内最大規模のブライダル市場として多様なカップルが集まる一大エリアであり、今回の東京初開催にあたり、本イベントの価値を最大限に引き出すために幅広い企業の皆さまへ出展募集を行います。これにより、参加企業には新たな顧客接点や高い認知獲得の機会を提供するとともに、1社単独では生み出せない協業による相乗効果を創出し、来場者に対してもより充実した体験価値を届けることを目指しております。今後、各社とともにブライダル市場の活性化と新たな出会いの場づくりを推進してまいります。





過去開催時の様子





■出展企業のメリット

1.結婚意識の高いカップルと直接対話できる

2.商品体験・デモ・試着などリアルな場で魅力を訴求可能

3.首都圏でのブランド認知を強化できる絶好のチャンス

4.SNS映えするフォトスポットなど、拡散を促す仕掛けを用意









■募集対象

ピアリーフェスタでは下記業種の企業様の参画をお待ちしております。





・結婚式場・フォトスタジオ

・ドレス・タキシード・衣装関連

・ジュエリー

・ヘアメイク

・ビューティー(花嫁美容)

・旅行・ハネムーン

・結婚生活関連商品(家電、家具、保険、金融など)

・そのほかブライダル市場に関連するサービス全般









■開催概要

イベント名： ピアリーフェスタin東京

開催日 ： 2026年3月29日(日)

会場 ： ベルサール新宿南口(東京都渋谷区)

来場予定数： 約500組(1000名)

出展枠 ： 先着8社(予定)









■出展のお申し込み・お問い合わせ

株式会社ピアリー

ピアリーフェスタ運営事務局

担当： 山本美咲

TEL ： 070-3258-1721

MAIL： fair-info@piary.jp









■会社概要

会社名 ： 株式会社ピアリー

所在地 ： 〒501-6218 岐阜県羽島市正木町須賀本村38-1

連絡先 ： 0120-969-857

FAX ： 058-393-0079

代表取締役： 桂山 夕城

事業内容 ： ブライダルアイテムを中心とした各種ギフト商品のWEBサイト運営、

ブライダルサロンの運営・イベント開催、

花嫁さまの情報共有サイトの運営





●PIARYホームページ

https://www.piary.jp/

●Instagram

https://www.instagram.com/piary_inst/

●LINE

https://page.line.me/171pxaik?openQrModal=true

●X

https://x.com/PIARY_wedding

●TikTok

https://www.tiktok.com/@piary.wedding

●YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCcALiisLsr-IPKrNjtvJ8xg