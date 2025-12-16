株式会社 秀建コーポレーションは、怪獣王ゴジラ「電波ソーラークロノグラフ」＆「音声目覚まし」コンプリートセットを、2025年12月31日までの期間限定で、特別価格にて販売します。





大人気の2商品





■企画背景 ～2025年、最後の争奪戦～

本年は多くのファンの皆様にDAG製品をご愛顧いただきました。その感謝の意を表し、確保できた在庫の中から「15セットのみ」を緊急放出いたします。本企画は、予定数に達するか、2025年12月31日(水)23時59分を迎えた時点で即時終了となります。来たるべき新年に向け、最強の装備を手に入れる最後のチャンスです。









■販売特設ページ(在庫限り) https://dag.thebase.in/p/00011









■セット内容：機能美へのこだわり

1. ゴジラ電波ソーラークロノグラフ腕時計

ビジネスの最前線でも通用する、高スペックな実用時計です。

【精度】電波受信機能により、常に正確な日本標準時を表示。

【持久力】タフソーラー搭載で、定期的な電池交換の煩わしさから解放。

【意匠】ゴジラの強靭な皮膚を模したバンドと、放射熱線をイメージした秒針。裏蓋には固有のシリアルナンバーを刻印。





2. ゴジラ音声目覚まし時計

インテリアとしての造形美と、特撮の臨場感を両立しました。

【覚醒】1954年の劇中音源(オープニング・破壊・咆哮)を使用。二度寝を許さない迫力。

【存在感】あえての一番オーソドックスな目覚まし時計。ベルによる目覚ましの設定も可能。





ゴジラ音声目覚まし時計の、音声の一部を公式Xにて公開しています。

https://x.com/direct_a_g/status/1996850160706732241





年末年始特別セット





■販売条件

数量 ： 限定15セット(先着順)

期限 ： 2025年12月31日(水)23:59まで

※上記期間内であっても、限定数に達し次第、

本企画は予告なく終了いたします。

販売場所： ディレクトアートギャラリー公式オンラインストア

URL ： https://dag.thebase.in/p/00011





特別値引き





■商品概要

商品名 ： 【年内限定】ゴジラクロノグラフ＆目覚まし時計セット

特別価格： 55,000円(税込)

通常価格： 57,200円(税込)

URL ： https://dag.thebase.in/p/00011