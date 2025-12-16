観光物産土産卸を行う有限会社明星企画(所在地：福島県会津若松市、代表取締役：星 光男)は、世界中で愛されるキャラクター「モンチッチ」を使用した新商品「モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉」を、2025年12月下旬より福島県内の観光施設・サービスエリア・道の駅・売店・宿泊施設等にて順次販売いたします。





モンチッチフェイスマスコット 赤べこ 桃





本商品は、すでに大好評をいただいている「モンチッチ フェイスマスコット〈赤べこ〉」に続く、福島限定ご当地シリーズ第2弾として登場します。









■開発背景

2025年に福島限定として発売した「モンチッチ フェイスマスコット〈赤べこ〉」は、観光客・地元の方々から大きな反響をいただき、発売直後から品薄が続く“ヒット商品”となりました。





今回の第2弾として登場する〈桃〉は、福島県が誇る名産「桃」をモチーフにデザイン。

赤べこに続く“福島ならでは”の可愛らしい限定アイテムとして、お土産からコレクション用途まで幅広く楽しめる商品を企画しました









■商品の特徴

・福島名産「桃」をモンチッチがかぶった、地域限定ならではの可愛いデザイン

・手触りの良いぬいぐるみ素材を使用

・バッグやリュックに付けられるストラップ仕様で、持ち歩きに最適

・前作「赤べこ」と並べて飾れるシリーズ展開









■商品概要

商品名 ： モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉(福島限定)

価格 ： 1,200円(税別)

発売日 ： 2025年12月下旬より順次販売

著作元 ： 株式会社セキグチ

製造元 ： ssakai合同会社

発売元 ： 有限会社明星企画

販売先 ： 福島県内の観光施設・サービスエリア・道の駅・売店・宿泊施設 等

ライセンス表記： (C)SEKIGUCHI









■日本発！世界で愛されるキャラクター「モンチッチ」

「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売。発売当初から爆発的ブームを巻き起こし、その可愛らしい姿は世界中で愛され続けています。

1985年に一時販売を休止したものの、多くのファンの声に応える形で1996年に再販を開始。現在までに世界30か国以上・約7,000万体を販売する人気キャラクターとなりました。





時代と共に新たなデザインやコラボレーションを展開しながら、2024年には誕生50周年を迎え、さらに注目が高まっています。









■会社概要

商号 ： 有限会社明星企画

代表者 ： 代表取締役 星 光男

所在地 ： 〒965-0053 福島県会津若松市町北町上荒久田字鈴木84番6号

設立 ： 2000年12月

事業内容： 観光物産土産卸

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.meisei-kikaku.com/