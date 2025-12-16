株式会社文藝春秋コミック編集部は、古泉智浩著『ゲットバック』を12月16日（火）に発売、電子版も同日配信します。





「漫画家になって全員を見返すんだ！」

底辺高校に通うさえない男子ふたりがコンビを組み、プロを目指す物語。ボンクラの長谷川が原作を考え、不登校の竹夫が作画を担当。クラスのヤンキーをモデルにしたゾンビ漫画を投稿したところ、新人賞に入選してしまう。「プロになれるかも」と喜んだのも束の間、モデルにしたことがヤンキーにばれ、ひと騒動に──。

本書は『ジンバルロック』『ワイルド・ナイツ』などで知られるサブカル界の異才、古泉智浩氏が放つ「漫画家漫画」の最新問題作です。漫画に賭けた青春の〈夢と現実〉、創作の〈喜びと苦悩〉が交錯する、まさに令和の『まんが道』ともいうべき内容になっております。





漫画業界でも注目されており、『ブラックジャックによろしく』の佐藤秀峰氏、『これ描いて死ね』のとよ田みのる氏が絶賛、本書のオビに推薦文を寄せてくださいました。

【古泉智浩さんのコメント】

仕事が欲しくてコミティア（同人誌即売会）の出張編集部にネームを持って行ったら散々な結果で失意に暮れたのですが、劇場アニメ版『ルックバック』を見たらとても感動して、漫画家漫画を描いてみたくなりました。かつてない漫画家漫画になっていると思います。ぜひ読んでください！





【佐藤秀峰さんのコメント】

「才能に執着せず凡人を生きる男。

才能を信じ凡人を受け入れられない男。

それぞれの終着駅。

身につまされろ。」





【とよ田みのるさんのコメント】

「凄かった。

いや、本当こうなるだろうなって展開の上をゆく展開で

読み終えた後どんな感情になっていいのか分からず数分驚いたり戸惑ったりした後に

ようやく飲み込めて凄すぎて笑うしかなくすげー！と言いつつ爆笑してしまいました。

作中の『生まれて初めて何かに頑張ってるんだ』て台詞に落涙しました。

僕も漫画を描き始めた時そうだったから。

古泉先生大好きです。」





■書誌情報

書名：ゲットバック

定価：1100円（税込）

発売日：2025年12月16日

体裁：B6判 並製カバー装

詳細URL： https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784160902220

文春オンライン連載： https://bunshun.jp/category/getback





☆文藝春秋公式YouTubeにてスペシャル動画を公開中

https://www.youtube.com/watch?v=Txopu070Nig





古泉智浩(こいずみ・ともひろ)

1969年生まれ、新潟県出身。漫画家。専修大学文学部心理学科卒業。93年、「ヤングマガジン」ちばてつや賞大賞を受賞してデビュー。主な著書に『ジンバルロック』、『ワイルド・ナイツ』、『うちの子になりなよ ある漫画家の里親入門』など多数。『青春☆金属バット』、『ライフ・イズ・デッド』、『渚のマーメイド』(原題『ミルフィユ』) 、『死んだ目をした少年』、『チェリーボーイズ』が映画化された。











