メイン画像





兵庫県香美町香住区に佇む全6室のスモールラグジュアリー旅館「さだ助別邸ICHIJO」では、香住ガニの解禁に合わせ、春季限定の宿泊プランの提供を開始いたしました。地元香住港で水揚げされた香住ガニを中心に、春の味覚を五感で味わう会席料理をご用意。





兵庫県北部、日本海に面した香住エリアは、全国でも珍しい「紅ズワイガニ」の水揚げ地として知られています。香住ガニは、その紅ズワイガニのブランド名で、香住漁港で水揚げされたものだけが名乗ることができます。





例年9月から翌年5月までが漁期ですが、松葉ガニの漁も終了し、カニの食べ納めとして4月～5月は例年たくさんのお客様にお越しいただいております。気候的にも雪の心配もなく、桜の景色などもお楽しみいただけます。当館では朝競りで仕入れた香住ガニをその日のうちにお客様へご提供。焼き・刺し・茹で、蒸しなど、多彩な調理法でお召し上がりいただけます。





客室「雅」※定員2名～4名





お食事処「物見遊山」





■香住ガニ「2匹」フルコース

香住港で水揚げされたタグ付き香住ガニを、2匹まるごと贅沢に味わう秋限定のフルコース。

「カニスキ」「炭火焼」「蒸しガニ」「カニ刺し」「天ぷら」―五大定番の技法で、香住ガニの旨みと香りを余すことなく引き出します。

蟹料理の王道を、静けさと余白のある空間で。量だけでなく、質と感性にこだわった一皿一皿を、丁寧にお届けいたします。





香住ガニのカニスキ





香住ガニセイロ蒸し





■但馬玄会席

香住はカニや海の幸だけでなく、お肉も絶品です。

但馬玄会席では但馬牛の最高峰とされる上田畜産の「但馬玄」を使用した、すき焼きとサーロインステーキをご堪能いただけます。「但馬玄」の最大の魅力は、口の中でとろけるような食感と上品な甘さです。食べた瞬間に広がる豊かな香りと滑らかな舌触りが、特別なひとときを演出します。

この「但馬玄」と地産地消の旬の食材が調和した洗練された味わいを、ぜひ体験してください。





但馬玄会席





但馬玄のすき焼きは絶品





どちらのプランも、地酒・生ビール・ワイン・焼酎・ソフトドリンクなどがセルフ方式で飲み放題のオールインクルーシブスタイル。スタッフが厳選したおすすめのドリンクを心ゆくまでお召し上がりください。

追加料金を気にせず、心ほどける滞在をお楽しみいただけます。





キンキンに冷えた生ビール





但馬の地酒やスタッフセレクトの銘酒を心ゆくまで





天然香住温泉を源泉とし、低温のドライサウナ、低温のミストサウナを設置した3つの異なるデザインの貸切風呂をご用意。

香住温泉は冷え性、筋肉痛などに効能があるとされ日頃の疲れを癒すのにはぴったりです。貸切の内湯で旅の思い出を語り合いながら、大切な方とプライベートなお時間をお過ごし下さい。





貸切風呂「山景」





香住の春は、どこか冬の気配も残しながら、気持ちの良いお天気が続きます。

日本海の潮風、春光を感じながら、おすすめの写真スポットで旅の思い出を。漁師町・香住の路地や港の風景に、春の気配が静かに漂います。

毎年ゴールデンウイークには、香住・鎧地区(当館からお車で約5分)にて、展示される海を泳ぐこいのぼりも絶景です。

香住海岸の展望スポットとしても有名な岡見公園(当館からお車で約5分)では、夕日や桜だけでなく、併設している「古民家喫茶＆レンタルスペース岡見」でドリンクや軽食もお楽しみください。併設しているスムージーショップ「mellow」で大人気の春限定のイチゴスムージーも是非ご賞味ください。※ご宿泊のお客様は100円割引。





香住海岸の展望スポットとしても有名な岡見公園





鎧地区の海を泳ぐこいのぼり(ゴールデンウイーク)





スムージーショップ「mellow」期間限定イチゴスムージー





自然豊かな香住と汽車の相性は抜群





春季のご宿泊期間は、2026年4月1日～2026年5月31日まで。

さだ助別邸ICHIJOでは、香住港の朝競りで仲買人が厳選した香住ガニを、期間を通して安定した品質でご提供しております。









■現在ご予約受付中

※春プランのご予約受付は5月30日15：00まで

名称 ： さだ助別邸ICHIJO

所在地 ： 兵庫県美方郡香美町香住区下浜636

客室数 ： 全6室(13歳以上限定)

公式サイト： https://ichi-jo.com/

電話 ： 0796-36-1010