SAKYOU FES.2026実行委員会(所在地：鳥取県鳥取市)は、鳥取県下最大級の野外音楽フェスティバル「SAKYOU FES.2026(サキョウフェス2026)」をグリーンフィールド(〒680-0947 鳥取県鳥取市湖山町西2丁目254-29)にて開催を決定しました。





告知チラシ





“音楽でつながる、新しい鳥取”をテーマに、自然豊かな鳥取市のロケーションを活かした開放的な野外ステージで開催し、「まんが王国とっとり」として知られる鳥取県の魅力発信に加え、新たな音楽・アニメカルチャーをはじめとする多彩なエンターテインメントを全国へ届けていきます。

さらに、ジャンルを問わず幅広いアーティストが出演予定で、子どもから大人まで楽しめる、鳥取発の新たな大型フェスとして地域活性化にも寄与することを目指します。









■第一弾出演アーティスト(計6組)

18日

シェネル(Che'Nelle)

nobodyknows+

HIPPY





シェネル





nobodyknows+





HIPPY





19日

DEAN FUJIOKA

愛内里菜

ペルピンズ





DEAN FUJIOKA





愛内里菜





ペルピンズ





今後の予定はオフィシャルホームページまたはInstagramをチェックしてください♪

出演アーティストからのコメント動画もUPします!!









■開催概要

イベント名： SAKYOU FES.2026(サキョウフェス 2026)

日程 ： 2026年4月18日(土)、4月19日(日)

時間 ： 開場 10：00／開演 10：30～終演 20：00(予定)

会場 ： グリーンフィールド

(〒680-0947 鳥取県鳥取市湖山町西2丁目254-29)

※雨天決行・荒天中止

チケット ： 1月中旬頃販売予定

公式サイト： https://sakyoufes.jp/





主催：SAKYOU FES.2026実行委員会

後援：株式会社 新日本海新聞社

協賛：株式会社 観光、株式会社 エルスリー、千代興業 有限会社、

三和ダンボール工業株式会社、キリンビール株式会社東中国支社

協力：NPO法人グリーンスポーツ鳥取、学校法人鶏鳴学園、

あすなろ高等専修学校