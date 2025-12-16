ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「調査PR会社の選び方完全ガイド」を無料公開しました。

■「調査PRサービス比較・選定ガイド」：概要

https://ideatech.jp/download/311/?utm_source=pr_251216%20

情報が溢れる現代において、企業が発信するメッセージが生活者やメディアに届きにくくなっています。そのような中、客観的なデータ(事実)に基づいて社会的な関心を喚起する「調査PR(リサーチPR)」は、信頼を獲得し、強力なメディア露出を生み出す手法として急速にスタンダード化しています。客観的なデータで信頼を獲得する「調査PR」が定着する一方、支援会社も急増し「どこに頼めば良いかわからない」という悩みも尽きません。

調査PRの成功は、単なるリサーチ実務ではなく、社会の関心と自社を結ぶ「企画の設計図」で決まります。つまり、委託先の選定こそが最大の成功要因なのです。本ガイドでは、プロの視点から「失敗しない選び方」と「7つの評価基準」を体系的に解説します。貴社の広報活動を「資産」に変える、最適なパートナー選びの羅針盤としてご活用ください。＜この資料でわかること＞・調査PR会社の4つのタイプ別の特徴と費用相場・調査PR会社を選ぶ際の7つの評価軸・主要な調査PRサービスの特徴比較と自社に合ったサービスの見極め方・会社タイプ別の向き不向き＜こんな方におすすめ＞・調査PRの委託先選定で失敗したくない広報・PRご担当者様・「どの会社に頼めば良いかわからない」とお悩みのマーケティング担当者様・データに基づいた戦略的な広報施策を展開したい方

■調査PR会社の選び方完全ガイド：目次

Chapter-0 はじめに:事実"が心を動かす時代、調査PRの成否は「パートナー選び」で決まるChapter-1 調査PR会社選定の重要性Chapter-2 調査PR会社の種類と特徴Chapter-3 選定の7つの評価軸Chapter-4 選定プロセスの実践手順Chapter-5 会社タイプ別の向き不向きChapter-6 よくある選定ミスと回避策Chapter-7 リサピー®の位置づけ

◾️売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー®️」

「レポピー®️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH代表者 ：代表取締役社長 石川友夫所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階設立日 ：2010年2月事業内容：①IDEAコンテンツ事業 ・リサーチマーケティング「リサピー®︎」サービス ・レポートマーケティング「レポピー®︎」サービス ・アニバーサリーマーケティング「アニピー®︎」サービス ・Q&Aマーケティング「X-Questions®︎」サービス ②IDEAマーケティング事業 ③IDEAデザイン事業 ④IDEAセールス事業 ⑤PR戦略コンサルティングサービスURL ：https://ideatech.jp