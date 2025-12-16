スマホ画面をそのまま車で使うという選択。GetPairr Mirror Castのワイヤレスミラーリングで、約1万円から動画視聴が楽しめる、配線不要で手軽に始める新しい車内エンタメ体験を実現
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337047&id=bodyimage1】
■ 製品概要
GetPairr Mirror Castは、ワイヤレスミラーリングによってスマートフォンの画面をそのままカーナビに表示できる、シンプルかつ実用性を重視したミラーリングアダプターです。
スマホで視聴している動画コンテンツやナビアプリ、Web画面などを車内の大画面で共有でき、約1万円前後という手に取りやすい価格帯で、これまでAI BOXが担ってきた「車内で動画を楽しむ体験」をより身近なものにしました。
複雑な設定や配線を必要とせず、日常の通勤からロングドライブまで、車内時間の使い方を大きく広げます。
■ 価格・キャンペーン情報
【GetPairr mirror cast】
割引率：30％オフ（クーポンと併用可能）
クーポンコード：EK7FALP4
有効期間：12月16～1月31日
商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F4JVNJ3G
■ 主な特長
1.ワイヤレスミラーリング（スマホ画面をそのまま車内へ）
GetPairr Mirror Castの最大の魅力は、スマートフォンで見ている画面を、そのままカーナビにワイヤレスで映し出せる点にあります。YouTubeなどの動画コンテンツはもちろん、ナビアプリやWebサイト、SNSの画面まで、普段スマホで操作している内容を車内の大画面でそのまま共有することができます。配線や複雑な設定は不要で、接続するだけですぐに使用できるため、助手席や後部座席の同乗者と映像を楽しみたいときや、ドライブ中の休憩時間に動画を視聴したい場面など、車内で過ごす時間の自由度が大きく広がります。
2.有線CarPlayをワイヤレス化（iPhone対応）
有線CarPlay対応車両であれば、GetPairr Mirror Castを使用することで、CarPlayをワイヤレスで快適に利用できるようになります。エンジン始動後は自動で接続され、ナビや音楽再生、通話、Siri操作といったCarPlayの基本機能を、ケーブルをつなぐことなくそのまま使用可能です。乗るたびにケーブルを取り出して接続する手間がなくなり、車に乗り込んだ瞬間から自然にCarPlayが使えるため、日常の通勤や買い物、短距離の移動でもストレスのない車内環境を実現します。
■ 動作条件（ご購入前に必ずご確認ください）
（1） 対応カーナビ：有線CarPlayに対応している車両が必要です。
※CarPlay非対応車、無線CarPlay専用車では使用できません。
（2） 対応スマートフォン
iPhone：iPhone 15シリーズ以降 対応（※iPhone 16e は非対応）
Androidスマートフォン：DisplayPort（DP Alt Mode）対応機種のみミラーリング可能、DP非対応機種では映像出力できません。
■ ご注意
本製品は有線Android Auto → 無線Android Auto には非対応です。
Androidスマートフォンの画面ミラーリングには対応しています。
車種・ナビ・スマートフォンの仕様により、動作が異なる場合があります。
ご購入前に対応条件の確認を推奨します。
配信元企業：GetPairr
