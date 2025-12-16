バイタリフィ、「AIエージェント博」の出展、登壇が大盛況で終了！Dify活用や生成AIチャットボットの導入に関心が集まる
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年12月11日（木）、12月12日（金）の2日間、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターで開催された「AIエージェント博 2025」に出展しました。
多くの皆様に当社ブースにお越し頂きまして誠にありがとうございました。
＜カンファレンス＞
AIエージェント博内で行われたカンファレンスに、弊社AIソリューション事業部部長の金本貞昭が登壇いたしました。「ノーコードで手軽に始めるAIエージェント開発」をご紹介、約80名の聴講者を動員いたしました。カンファレンス後にブースへ足をお運びいただくお客様もいらっしゃり、注目度の高さを感じました。
＜FirstContact生成AI＞
今回は、WEBやLINE上で接客対応やニーズ調査を人からAIに代替させたいという相談が寄せられました。来場頂いたお客様の会社ホームページなどからその場で回答を生成し、即戦力となる顧客対応チャットボットとしてデモを体験頂きました。
製品紹介：https://first-contact.jp/
＜AIエージェントDRIVE＞
Difyを使ったAIエージェントアプリに興味を持つ方に多く足を止めていただき、実際に作成されたDifyのデモアプリに高い関心が寄せられました。AIによる分析やマルチモーダル対応のAIアプリ等をご覧頂き、現場の具体的な課題解決のご相談を頂いております。
特に「Difyを導入しているがうまく活用できていない」というお客様の声に対し、バイタリフィ独自のノウハウに基づく導入～運用支援サービスとなっておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
ご好評頂きました生成AIを活用したデモをもう一度体験されたい、当社製品について詳細を確認したいなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：金本・金森
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
■「FirstContact」20日間の無料トライアル実施中！
FirstContactではサポート付きで20日間の無料トライアルを実施しています。デモサイトや実際に操作可能な管理画面も用意しています。
※貴社開発用のサイトへの導入も可能！
ご希望のプランのチャットボットでExcelを用いた運用や、LINE/Facebook連携のお試しも可能です。
※自動で有料プランに切り替わることはございません。
導入に不安を抱えている方や、 まずはチャットボットがどんな風に使えるか試してみたい方など弊社の営業担当が サポートさせていただきますので 是非お気軽にお問い合わせください！
https://first-contact.jp/trial
