【整足院 豊橋店】外反母趾・足の痛み専門「整足院」が愛知県豊橋市に12月16日オープン
外反母趾・足の痛み専門の施術所『整足院』を運営する「株式会社 整足院（所在地:東京都大田区田園調布、代表取締役:柏倉 清孝）」 は、「株式会社 整足院東海（所在地:愛知県名古屋市 代表取締役:深澤 哲明）」と同オーナーの9店舗目となるフランチャイズ契約を交わし、全国で78店舗目となる「整足院 豊橋店」 を愛知県豊橋市にオープンいたします。
愛知県東三河エリアでは待望の出店となり、これまで「どこに行っても改善しなかった」と足の痛みに悩む方々へ、特許技術「整足テーピング」 を通じて、足の健康改善と快適な歩行をサポートしてまいります。
【店舗概要】
● 店舗名：整足院 豊橋店
● グランドオープン日：2025年12月16日（火）
● 営業時間：10:00～20:00（完全予約制）
● 定休日：木曜
● 電話番号：070-1397-8170
● 所在地：〒440-0076 愛知県豊橋市大橋通1丁目38 1F
● アクセス：JR東海道本線「豊橋駅」より徒歩3分
● 店舗サイト：https://seisokuin.jp/toyohashi/
【主なサービス内容】
● 特許取得の「整足テーピング」による専門施術
（外反母趾・足の痛み・浮き指・足底のトラブルなどに対応）
● 足指やアーチ補整を目的とした
「整足インナーサポーター」「整足院トーストレッチソックス」 の販売
● 施術効果を高める「整足インソール」や各種サポーター の販売
● 機能性とデザイン性を兼ね備えたスイス発スポーツブランド「On（オン）」シューズ の取り扱い
【整足院とは】
「整足院」は、外反母趾や足の痛みに特化した専門施術所として2017年3月に東京都・田園調布で開業しました。独自ノウハウと特許を取得した「整足テーピング」 による管理型施術を通じて、足本来の機能回復を目指しています。
「どこに行っても改善されなかった」そんな悩みを抱える多くの患者さまの“足の駆け込み寺” として、全国で信頼を集めています。
2020年よりフランチャイズ展開を開始し、直営店・加盟店をあわせて全国に店舗を拡大。
今回の豊橋店で 全国78店舗目となり、今後も100店舗に向けて出店を予定しています。
【会社概要】
● 会社名：株式会社 整足院（Seisokuin Inc.）
● 所在地：〒145-0071
東京都大田区田園調布2-50-12
● 設立：2019年1月16日
● 代表者：柏倉 清孝（Kiyotaka Kashiwagura）
● 事業内容：
外反母趾・足の痛みに特化した専門施術所
「整足院」の運営（直営およびフランチャイズ）
● 公式サイト：https://seisokuin.jp/
