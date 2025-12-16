こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
カフェ・ベローチェ/珈琲館のC-UnitedによるSmartDB活用事例を公開 -3業態統合で全社ワークフロー刷新、稟議高速化・メンテナンス負荷削減を内製化で実現-
大企業向けクラウドサービスの株式会社ドリーム・アーツ（東京本社：東京都渋谷区、広島本社：広島県広島市、代表取締役社長：山本 孝昭、以下 ドリーム・アーツ）は、C-United株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：友成 勇樹、以下 C-United）での大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)（スマートデービー）」の導入効果をまとめた活用事例インタビュー記事を本日公開したことを発表します。
己斐 裕一 氏（管理本部 情報システム部 部長）/ 渡部 秀紀 氏（管理本部 情報システム部 シニアマネージャー）
■活用事例インタビューのサマリー
C-Unitedは「珈琲文化の創造と発展を通して人を幸せにすること」を理念に、「カフェ・ベローチェ」「珈琲館」「カフェ・ド・クリエ」などのブランドを展開しています。 同社は2021年に株式会社シャノアールと珈琲館株式会社の経営統合により誕生し、その後2023年に株式会社ポッカクリエイトと合併しました。 これに伴い、社内ワークフローシステムの統合が課題となっていました。 そこで同社は、複雑化し運用が困難になった旧システムをSmartDB(R)へリプレイスし、業務効率化に取り組みました。 その結果、稟議のスピードが向上し、システム担当者のメンテナンス作業の負担も軽減されました。
＜導入前の課題＞
・3業態で統一されていない業務フローや利用システム
・ローコード開発による旧システムのブラックボックス化
・システムの改修コストが大きく会社や組織の変化への対応が困難
＜SmartDBの採用ポイント＞
・並列承認や合議など、複雑なワークフローの再現性
・将来的な市民開発を見据えた、ノーコード開発の容易性
・外部システムとの連携を可能にする拡張性
＜SmartDB導入の効果＞
・稟議の起案・承認スピードの短縮
・シンプルなアプリ設計・開発によるメンテナンス性の向上
・現場部門ユーザーのシステムへの当事者意識の醸成
今回のインタビューでは、プロジェクトの中心としてSmartDB(R)の導入からアプリ開発、社内展開までを推進してきた管理本部 情報システム部の己斐さんと渡部さんにお話を伺いました。
C-Unitedはどのように課題を克服したのか。 また、導入によって得られた成果の詳細や今後の展望については、公開中の事例インタビュー記事で詳しくご紹介しています。
▼活用の裏側を詳しく見る：記事全文はこちら
https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/case/c-united/c-united251216/
ーー
ドリーム・アーツは、今後も“協創”を理念に掲げ、「現場力強化」「企業競争力向上」に役立つトータルソリューションを提供してまいります。
SmartDB(R)（スマートデービー）について https://hibiki.dreamarts.co.jp/smartdb/
SmartDB(R)は、大企業市場シェアNo.1（※1）の業務デジタル化クラウドです。 現場個別の業務から全社横断業務までノーコードで開発可能。 ワークフローとWebデータベースを中心に多彩な機能をもち、柔軟な外部システム連携、きめ細かな権限管理、高度なセキュリティ要件にも対応しています。 三菱UFJ銀行や大和ハウス工業、立命館大学など、大企業を中心にあらゆる業種業態のユーザーが利用中です。 サービス基盤としてマイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」を採用し、利用規模の変化やコンテンツの増加にも柔軟に対応できる環境を実現しています。
※1 テクノ・システム・リサーチ「2024年 SaaS型ワークフロー市場メーカーシェア調査」より
株式会社ドリーム・アーツについて https://www.dreamarts.co.jp/
「協創する喜びにあふれる人と組織と社会の発展に貢献する」をコーポレート・ミッションに掲げるドリーム・アーツは、「協創」を自ら体現することで、顧客の真のソリューションパートナーとして総合的な課題解決をお手伝いしています。
主なサービスとして、大企業向け業務デジタル化クラウド「SmartDB(R)」、多店舗オペレーション改革を支援する「Shopらん(R)（ショップラン）」、大企業の働き方を変えるビジネスコックピット「InsuiteX(R)」などのクラウドサービスを開発・提供しています。
