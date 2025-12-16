こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【武蔵大学】「ゼミ対抗研究発表大会2025」を1月10日（土）に開催 ― 4年間の学びの集大成、今年のテーマは"知行合一（ちこうごういつ）"
武蔵大学（東京都練馬区／学長：郄橋徳行）は、学生団体武蔵大学ゼミナール連合会主催の「ゼミ対抗研究発表大会2025」（以下、ゼミ大会）を2026年1月10日（土）に開催します。
「ゼミの武蔵」と呼ばれる所以のひとつでもあるゼミ大会は、学生が運営する経済学部の一大イベントで、建学の理念である「自ら調べ自ら考える」を実践する学びの集大成の場です。単なる研究発表会ではなく、プレゼンテーションにより優勝をかけて競い合う、学生たちの真剣勝負の場でもあります。
また、経済学部の大会ですが、運営には他学部の学生も参加しており、多様な視点が取り入れられているのも特長のひとつです。今年のテーマは"知行合一（ちこうごういつ）"。「知」と「行」は分かれておらず一体であるという考え方で、本当の「知る」とは行動が伴って初めて完成するという意味です。学術的な研究のみならず、ゼミ大会という実践的な場を通して学問の研鑽を目指す学生たちの姿に重ね合わせました。
本大会は、広く武蔵のゼミの魅力を知っていただくため、研究発表を一般公開いたします。
■ゼミ大会の特長
1．単なる研究発表会ではなく、プレゼンテーションで優勝をかけて真剣勝負する。
2．教員だけではなく、実業界で活躍する卒業生が企業人の立場から審査、助言、指導を行う。
3．論理一貫性、資料の明確さなど、社会人としても通用する力を意識した、明確な審査基準が設けられている。
4．チャレンジ枠があり、学部を問わず全ての学生が参加できる。
■ゼミ大会の概要
・日時： 2026年1月10日（土） 12:30開会（受付開始11:30）※予約不要・入場無料
・会場： 武蔵大学 江古田キャンパス
・発表者： 武蔵大学経済学部ゼミ生 6ブロック*（26グループ）
［*経営A、経営B、金融、会計、経済A、経済B］＋チャレンジ枠
・タイムテーブル：
12:30〜 研究発表
（各ブロック4〜5グループが参加、1グループあたり20分程度発表）
17:00〜 発表者懇親会および表彰式（8号館50周年記念ホール）
※発表者、審査員、関係者のみ入場可
■武蔵大学ゼミナール連合会について
1961年（昭和36年）に発足した学生団体で、主にゼミ大会の企画・広報、協賛企業探し、当日の運営を行っている。ゼミ大会に備え、卒業生を講師に招いた「プレゼン講座」「講演会」などを行うほか、新入生向けゼミ紹介冊子の作成、様々なゼミ活動を取材しSNSで発信するなど、ゼミ活性化のための活動を幅広く行っている。
▼本件に関する問い合わせ先
武蔵大学 広報部
増田（ますだ）・西（にし）
住所：〒176-8534 東京都練馬区豊玉上1-26-1
TEL：03-5984-3813
メール：pubg-r@sec.musashi.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
