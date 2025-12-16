株式会社warmoria（本社：千葉県流山市おおたかの森東4丁目1-6、代表：平野智史）は、教育・音楽・落語を融合した新発信プロジェクト「まなびと頭脳」を開始いたします。同時に、次世代型STEAM教室「zunŌw」が都内展開を本格化し、2026年4月に中野駅前で新規開校いたします。2026年2月より体験会の開催も決定し、池袋校もリニューアルオープンいたします。より多くの家庭へSTEAM教育を届けてまいります。

千葉県流山市おおたかの森における「zunŌw」は、開校1年で在籍100名を達成し、学童、個別指導、出張授業を統合した独自の横断型STEAM教育のモデルが、地域で注目を集めております。

■「zunŌw」の特徴

「zunŌw」は、科学、算数、プログラミング、フィールドワークを横断し、子どもの主体性を中心に据えた学びを実践する次世代型STEAM教室です。授業設計の重要なポイントは、正解を教えるのではなく「問い」から始めることです。子どもの探究、対話、表現が連鎖し、学びが家庭や地域へ拡張していく仕組みを持っています。学びの設計（4領域）・科学実験で気づきを育てます・算数パズルで論理と分析力を育てます・プログラミングで創造と表現力を育てます・フィールドワークを通して多角的な視点を育てます2023年に開校した流山おおたかの森校は、開校1年で在籍100名を達成し、地域で高く評価されています。また、出張授業は千葉県を中心に実施しており、児童館や幼稚園から継続的な依頼が寄せられるなど、地域密着型の教育として高い満足度を得ています。さらに、親子向けワークショップやイベントは全国で展開しており、イベント参加者は延べ5,500名を突破しています。参加後の保護者アンケートでは、5段階評価で平均4.7を獲得しており、継続参加の希望も多数寄せられています。

■新プロジェクト「まなびと頭脳」

教育、音楽、落語を融合した発信メディア「まなびと頭脳」を始動いたします。授業で生まれる子どもの問いや体験を音声コンテンツとして社会へ届けるプロジェクトです。参加するのは、ロックバンドshameのボーカルでもある音楽家「CUTT」（慶應義塾大学生）と、落語家でありshameのドラマーでもある「桂りょうば」です。CUTTと桂りょうばは実の兄弟であり、二人とも二代目桂枝雀の息子としても知られています。幼少期から表現や創作文化に触れながら育ってきた背景を持ち、家庭文化と感性が学びに与える影響についても番組内で語る予定です。同時に、子どもの思考や創造性に寄り添いながら、教育、文化、地域をつないでまいります。単なるトーク番組ではなく、教育現場の実践を社会へ共有し、新しい教育価値を生み出していく取り組みです。

■立ち上げの背景

https://open.spotify.com/show/3rpypBqAbSnLLcbkIhpmEZ?si=QApMwpFRTleSCpLj5lP_iw

warmoriaは、子どもが自ら考え、選び、対話し、行動する力を教育の核として重視しています。AI時代において、正解よりも「問いをつくる力」、協働しながら実践していく力が重要だと考えています。全国的にもSTEAM教育は注目を集めておりますが、学校教育だけでは育ちにくい創造性や探究心を、地域や家庭とつながる形で実現していくことが必要です。「zunŌw」は、教育現場、家庭、地域を接続しながら、学びが面として広がっていく未来を設計するモデルとして認知が広がりつつあります。

■都内展開について

「zunŌw」は、都内での展開を本格化いたします。中野駅前に新教室をオープンし、2026年2月より体験会を開催いたします。池袋校もリニューアルし、同期間にSTEAM教育体験会を実施いたします。都心部に拠点を増やすことで、子どもの主体性を重視した学びをより多くの家庭に届けてまいります。学びとメディア発信を同時に進め、地域と家庭が教育に関わる新たなモデルの確立を目指します。

■今後の展望

https://fn-zunow.com/tokyo-event/

warmoriaは、今後も全国に向けてSTEAM教育を展開してまいります。自治体との連携、教育施設、企業イベント、住宅展示場など、多様な場でワークショップを行い、地域に根付く学びの仕組みを強化していきます。2026年以降は、フランチャイズと教育コンテンツ販売、全国出張ワークショップの拠点化を推進し、STEAM教育の普及を目指します。【会社概要】会社名：株式会社warmoria所在地：千葉県流山おおたかの森東4丁目1-6代表者：平野智史URL：https://fn-zunow.com/事業内容：STEAM教育教室「zunŌw」の運営、学童、個別指導、出張授業、教育イベント、教材開発【お問い合わせ先】株式会社warmoria（担当：平野）メール：hirano+warmoria@for-next.jp【リンク】公式HPhttps://fn-zunow.com/都内体験会とイベント案内https://fn-zunow.com/tokyo-event/「まなびと頭脳」ラジオhttps://open.spotify.com/show/3rpypBqAbSnLLcbkIhpmEZ?si=QApMwpFRTleSCpLj5lP_iw教育と実践連載（note）https://note.com/fine_eel984