子ども英会話ペッピーキッズクラブ（運営：イッティージャパン株式会社 愛知県名古屋市）は、日頃の学習成果を発表する動画コンテスト「Peppy English Con 2025」において、過去最高となる600件超のエントリーの中から事前に選出された優秀作品を「PEC Awards」として表彰するため、「PEC Awardsオンライン表彰式」を2025年12月20日（土）10:00より開催いたします。

【イベント概要】Peppy English Conとは？

「Peppy English Con」（ConはConventionの略）は、ペッピーキッズクラブ会員の日頃の学習成果を披露する動画コンテスト形式のイベントです。本イベントは、レッスンや家庭学習で培った英語力をアウトプットする貴重な機会を提供し、学習モチベーションとチャレンジ精神の向上を図ることを主な目的としています。参加者は自身のレベルに合った課題を選択し、実演した動画をエントリーします。2023年の開始以来、開催3年目となる今年は600件超のエントリーを記録し、過去最高となりました。

優秀作品を表彰「PEC Awards」をYouTube Liveで生配信

厳正な審査を通過した優秀作品を「PEC Awards」として選出し、オンラインにて表彰式を実施いたします。表彰式の様子は、YouTube Liveにて生配信いたします。生徒様の素晴らしい成果と努力を、ぜひこの機会にご覧ください。

PEC Awards表彰式概要

■開催日時2025年12月20日（土）10:00～12:00※終了時間は前後する可能性があります■開催方法オンライン■表彰式視聴方法YouTube Live配信配信URL：https://youtube.com/live/dHivR3dG_Gc?feature=share

「ペッピーキッズクラブ」とは

”ペッピーのえいごは、魔法を授けてくれる、きみの一生のともだち” をタグラインとして掲げ、全国1500教室、1歳から高校生まで13万人の子どもたちが楽しく英語を学んでいます。ペッピーキッズクラブでは、お子さまの小さな姿勢の変化やがんばりに対しても「褒める」ことを大切にしています。教室のレッスンや家庭でたくさん褒められた子どもたちは自信がつき、新しいことに積極的にチャレンジできるようになります。また年齢や習熟度、目的に合わせて参加できる各種検定やコンクール、イングリッシュキャンプや留学などの様々なイベントも企画し、身につけた英語を実践できる環境を整えています。新しいお友だちや初めての場所、海外の人々との異文化交流を通して、英語力だけではなく、積極性や協調性、コミュニケーション力などの社会性も身についていきます。 まるで「魔法」にかかったみたいに、子どもたちの表情や姿勢が変化していくペッピーのえいごは、子どもたちが未来に向かって一歩踏み出す勇気と自信をくれる一生のともだちです。

会社概要

サービス名：子ども英会話ペッピーキッズクラブ運営会社：イッティージャパン株式会社代表者：川口 路広所在地：名古屋市名東区姫若町3番地の2ＵＲＬ： https://www.peppy-kids.com/