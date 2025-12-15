※本プレスリリースは2025年12月15日（現地時間）にインゴルシュタット（ドイツ）／ヒンウィル（スイス）／ロンドン（英国）発のプレスリリース（Audi Revolut F1 Team reveals name, logo and Berlin launch date‬‭）に基づいて作成した日本語抄訳版です

※本プレスリリースは2025年12月15日（現地時間）にインゴルシュタット（ドイツ）／ヒンウィル（スイス）／ロンドン（英国）発のプレスリリース（Audi Revolut F1 Team reveals name, logo and Berlin launch date‬‭）に基づいて作成した日本語抄訳版です

🔷Audi Revolut F1 TeamがタイトルパートナーのRevolutを冠した公式チーム名とチームロゴを公開

🔷Audi Revolut F1 Teamのカラーリングを2026年1月20日にベルリンで発表

🔷招待ファンがチームのカラーリングを体験できる没入型ローンチイベントを実施

世界で6,500万人以上が利用するデジタル金融サービス「Revolut（読み：レボリュート）」を提供するグローバル金融テクノロジー企業Revolut（以下 レボリュート）は本日、Audi Revolut F1 Teamによる公式チーム名称とロゴの公開、および2026年1月20日のドイツ・ベルリンでのグローバルローンチイベントの開催を発表しました。Audi Revolut F1 Teamは2026年FIAフォーミュラ1世界選手権への参戦に向け、重要な一歩を踏み出しました。チーム名とロゴは、2025年7月に発表されたタイトルパートナーシップに基づき、「Audi F1」とグローバル金融テクノロジーリーダーと位置付けられるサービス「Revolut」を統合しています。レボリュートとアウディとのパートナーシップは、チームのアイデンティティを形作る戦略的な要となっています。グローバル金融テクノロジー企業であるレボリュートは、イノベーション、パフォーマンス、そして多様で国際的なオーディエンスとの繋がりを目指す野心をアウディと共有しています。この協力関係は従来のスポンサーシップを超え、既存の慣習に挑戦し、ファンエンゲージメントの新しい形を創造することを目的とした強力な提携です。具体的な取り組みとしてRevolutのお客様には、特別なアクティビティへをはじめとするレースイベントへの参加やアプリ内で利用できる特典を提供します。また、この提携はチーム運営の主要分野にも及びます。チームの財務業務にはRevolutが提供する法人向けサービス「Revolut Business」を、オンラインストアにはスムーズな決済体験のために「Revolut Pay」が組み込まれます。Audi Revolut F1 Teamは、2026年1月20日のベルリンでのローンチイベントで、そのフルアイデンティティを初披露します。このイベントは「明快さ（Clarity）」「技術的な知性（Technical Intelligence）」「感情（Emotion）」というブランドの核となる柱を体現する、没入型の体験としてデザインされています。チームの参戦がパドックの外にも響き渡らせることを目的としてローンチ初日に続き、1月21日には一般公開が予定されており、ファンも記念すべき最初の瞬間に立ち会うことができます。ベルリンでのローンチでは、先日公開されたAudi R26コンセプトに続く、2026年シーズンのレースカラーリングの全貌を発表します。開幕戦まで残り50日を切る中、このビジュアルアイデンティティが、参戦初年度のチームをどのように形作るのかを披露します。Audiのデザイン哲学をFormula 1のスターティンググリッド上で際立つ存在感へと昇華させた、その全容がいよいよ明らかになります。Audi Revolut F1 Teamの発足に伴い、Sauber Motorsport AGは「Audi Motorsport AG」に社名を変更します。また、英国ビスターにあるチームのテクノロジーセンターは「Audi Motorsport Technology Centre UK」に改称されます。なお、チームの歴史に敬意を表してSauber Holding AGとSauber Technologies AGの名称は維持されます。

レボリュート CEO 兼 共同創業者 ニコライ・ストロンスキー は以下の様に述べています。

RevolutとAudiは、現状に挑戦するというグローバルな野心と、エンジニアリングにおける卓越性を追求する共通の理念のもと、フォーミュラ1で団結します。Audi Revolut F1 Teamの名称とロゴは、Revolutのグローバルな成長を加速させる強力なアライアンスの最初のシンボルです。

AUDI AG CEO ゲルノート・デルナー氏は以下の様に述べています。

Audi Revolut F1 Teamの名称とロゴの公開は、モータースポーツの最高峰への旅路におけるまた一つの大きな節目となります。これらは、私たちの野心に明確なアイデンティティを与え、強いビジョンと革新的な精神を反映しています。私たちは今、1月にベルリンで開催されるイベントを心待ちにしており、そこでAudiブランドのエキサイティングな新章を世界に正式に披露します。

Audi Revolut F1 Team責任者 マッティア・ビノット氏は以下の様に述べています。

この発表は、チームが成し遂げてきた驚異的な仕事に、名前と顔を与えるものです。チームは、正確さと絶え間ない野心という文化によって形作られつつあります。ベルリンでのローンチは、私たちがチーム全体として団結し、2026年のデビューに先立ち、世界中のファンベースを招待する最初の瞬間となるでしょう。

Audi Revolut F1 Team 代表 ジョナサン・ウィートリー氏は以下の様に述べています。

本日、私たちのプロジェクトは正式なアイデンティティを確立します。Audi Revolut F1 Teamという名称は、ドイツ、英国、スイスの私たちのチームがパートナーと一体となった総合力のシンボルです。これは、私たちが2026年に向けて構築を進める上で、全員が一つになるための旗印となります。この重要な節目はプロジェクト全体に活力を与え、私たちの長期的な野心を関係者全員にとって具体的なものにします。

このパートナーシップは、Revolutのグローバルな拡大と顧客数1億人達成に向けた戦略において重要な役目を担っており、世界で最も価値のある非上場企業上位10社のうちの1社である英国のフィンテック企業が、世界で最も急速に成長しているスポーツの一つへの深い関与を意味します。Revolutのお客様にはこの協業の一環として限定特典をご提供する予定です。

「Revolut（レボリュート）」について

グローバルなデジタル金融サービス「Revolut」は、真にグローバルな金融版スーパーアプリを通じて、人々がお金からより多くの価値を得られるように支援しています。2015年7月にニコライ・ストロンスキーとヴラッド・ヤッツェンコが英国・ロンドンで設立、送金および両替サービスを開始しました。今日、世界中の6,500万人以上のお客様がRevolutの数十もの革新的な金融サービスを利用し、1ヶ月の取引件数は10億件以上に上ります。Revolutは個人向け・法人向けのサービスを通じてお客様のパーソナルファイナンスをより詳細に管理できるようにし、世界中の人々をシームレスに繋いでいます。www.revolut.com

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPANについて

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社は、日本で2020年にサービス提供を開始して以来、デビットカード、外貨両替、国内外送金、予算／支出管理、個人間送金、eSIM販売、子どもと若者向けサービスなど、随時新しい機能とサービスを拡充しています。日本において第二種資金移動業者および電子決済等代行業者として登録を受けています。 www.revolut.com/ja-JP/ 社名： REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN株式会社本社： 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー代表取締役： 巻口 クリスティナ 蓉子設立： 2017年12月（日本でのサービス開始：2020年10月）国内ライセンス： 2018年第二種資金移動業者（関東財務局長 第00060号）2025年電子決済等代行業者（関東財務局長(電代) 第136号）

アウディ・グループについて

アウディ・グループは、プレミアムおよびラグジュアリーセグメントにおいて、世界で最も成功を収めている自動車・モーターサイクルメーカーの一つです。「アウディ（Audi）」「ベントレー（Bentley）」「ランボルギーニ（Lamborghini）」「ドゥカティ（Ducati）」の各ブランドは、世界13カ国22拠点で製造を行っており、アウディとそのパートナーは世界100以上の市場で事業を展開しています。2024年、アウディ・グループは170万台のアウディ車、10,643台のベントレー車、10,687台のランボルギーニ車、そして54,495台のドゥカティ・モーターサイクルを顧客に届けました。2024会計年度において、アウディ・グループの総売上高は645億ユーロ、営業利益は39億ユーロに達しました。12月31日時点での従業員数は88,000人を超え、そのうち55,000人以上がドイツのアウディAGに所属しています。魅力的なブランドと数多くのニューモデルを武器に、同グループは「持続可能で完全にネットワーク化されたプレミアムモビリティ」のプロバイダーへの道を体系的に突き進んでいます。アウディは2026年、自社ファクトリーチームとドイツで開発されたハイブリッド駆動システム（パワーユニット）を携え、フォーミュラ1に初参戦します。Audi Revolut F1チームは3つの拠点をベースとしています。本プロジェクトのために設立されたアウディ・フォーミュラ・レーシング有限会社（Audi Formula Racing GmbH）が、ノイブルク・アン・デア・ドナウでパワーユニットの開発を担当します。一方、スイスのヒンウィルはレーシングカーの開発、およびレースの計画と運営の拠点となります。さらに、英国ビスターのテクノロジーセンターは「モータースポーツ・バレー」の中心に位置し、トップクラスのF1人材や主要な戦略的パートナーとの直接的な繋がりの場を提供します。フォーミュラ1はモータースポーツの最高峰と見なされており、そのグローバルなリーチにより、世界で最も重要なスポーツプラットフォームの一つとなっています。アウディが参戦を決めたもう一つの決定的な要因は、2026年から導入されるFIAの新レギュレーションです。これには持続可能な燃料の使用が含まれ、ハイブリッド駆動ユニットにおける電気エネルギーの比率が約50％まで引き上げられます。