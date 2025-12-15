2025年上半期最も話題となったオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」に出演し、圧倒的なパフォーマンス力とビジュアルで注目を集めた西山智樹と前田大輔が新たなボーイズグループ「TAGRIGHT」を結成。グループ名に込められた想いのように“自分のTAG(個性)を信じ、自らが選んだ道をRIGHT(正しさ・権利)に変えていく”ため、2人の想いと共鳴するメンバーを自ら探した。そして、ついに新メンバーとともに新たな道へと歩み始める！MUSIC ON! TV（エムオン!）では、そんな彼らのオリジナル番組を3ヶ月連続でオンエア！新曲ミュージックビデオ撮影への独占密着や、メンバー全員のキャラクター、音楽性を掘り下げるインタビューや企画など「TAGRIGHT」尽くしの3ヶ月をお見逃しなく！





■■番組情報■■

＜番組名＞

GO ON : TAGRIGHT＜#1＞

＜放送日時＞

2026/1/31(土)22:00～23:00





＼スカパー！加入者限定プレゼントキャンペーン実施決定！／

詳細は後日下記ページにてご案内いたします。





▼番組に関する詳細は、こちらをご覧ください

https://www.m-on.jp/info/news-topics/2025/12/15/304834/





以上





MUSIC ON! TV（エムオン!）は、スカパー！、ケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりテレビサービスなどでご覧いただける音楽チャンネルです。詳しくは、MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト(http://www.m-on.jp)まで。