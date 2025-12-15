iMobie Inc.は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、2025年12月15日～2026年1月4日の期間中、今年最後となるクリスマス＆ホリデー特別セールを開催いたします。キャンペーン期間中は、iMobieの主要製品を最大87％OFFの特別価格でご提供し、さらに限定クーポン 「CHRIST87」 を使用することで、よりお得にお買い求めいただけます。どうぞこのチャンスをお見逃しなく。





iMobie公式サイト： https://reurl.cc/yKDXyM





iMobieクリスマスセール





【キャンペーンの詳細】

1. 開催期間 ： 2025年12月15日(月)～2026年1月4日(日)

2. 割引内容 ： iMobieの主要製品が最大87％OFF

3. クーポンコード ： CHRIST87

4. キャンペーンURL： https://reurl.cc/yKDXyM









【適用方法】

1. クーポンコード「CHRIST87」をコピー

2. ご希望のプランを選択し、購入手続きへ進む

3. クーポンコードを貼り付けて「適用」をクリック

*「コピーしました！」と表示された後、そのまま購入画面でご利用いただけます。









【対象製品】

■1.AnyTrans：iPhoneのデータ管理＆移行ツール

AnyTrans は、iPhone・iPad・iPod touchのデータ管理から、機種変更時のデータ移行、バックアップの作成と復元、アプリやファイルの整理までを一つのソフトで完結できるオールインワンツールです。写真・動画・音楽・連絡先・メッセージなど、日常で扱うあらゆるデータを制限なく自由に転送・整理でき、iTunesやFinderよりも直感的でスムーズな操作性を実現しています。





AnyTrans公式サイトでお得にゲット： https://reurl.cc/eVGapW

AnyTrans：iPhoneのデータ管理＆移行ツール





■2.DroidKit：Androidロック解除&データ復元ツール

DroidKitは、Android端末で起きる不具合の修復、データ復元、画面ロック解除、システム問題の解決を一括で行える多機能ツールです。削除データの復元、FRPロックの解除、起動不能端末の修復など、日常的なトラブルから深刻な不具合まで対応しています。Samsungを中心に幅広いメーカーに最適化されています。





DroidKit公式サイトでお得にゲット： https://reurl.cc/R9LDRg

DroidKit：Androidロック解除&データ復元ツール





■3.AnyUnlock：iPhoneロック解除ツール

AnyUnlockは、iPhone・iPadのパスコード解除、Apple ID管理、暗号化バックアップの解除、MDMロックのバイパスなど、多様なロック関連の問題を解決する専門ツールです。複雑な操作は不要で、画面ロックから制限パスコード、デバイス管理ロックまで幅広く対応し、使えなくなったデバイスを再び利用可能にします。





AnyUnlock公式サイトでお得にゲット： https://reurl.cc/Yk4QDa

AnyUnlock：iPhoneロック解除ツール





■4.PhoneRescue for iOS：iPhone専用データ復元ツール

PhoneRescue for iOS は、誤って削除した写真・メッセージ・連絡先・アプリデータなど、iPhone内の失われたデータを高精度で復元するために設計された専用ツールです。デバイス本体のスキャンに加え、iTunes／iCloud バックアップからの復元、起動しない端末のデータ救出など、多様なシナリオに対応しています。バックアップがない場合や、バックアップが壊れているケースでも利用できるため、突然のデータ損失に備える強力なソリューションとして支持されています。





PhoneRescue公式サイトでお得にゲット： https://reurl.cc/6bjk9Z

PhoneRescue for iOS：iPhone専用データ復元ツール





■5.AnyFix：iOSシステム修復ツール

AnyFixは、iPhone・iPad・iPod touchなどのiOS / iPadOSデバイスで発生するシステムエラーをワンクリックで修復するために設計されたツールです。リンゴループ、起動しない、画面がフリーズする、更新エラー、再起動の繰り返しなど、150種類以上のiOS不具合に対応しています。また、ワンクリックでリカバリーモードの開始・終了ができるほか、iOSのアップグレードやダウングレードにも対応しており、デバイスの状態に合わせた柔軟なメンテナンスが可能です。





AnyFix公式サイトでお得にゲット： https://reurl.cc/MM6D9L

AnyFix：iOSシステム修復ツール





iMobieのクリスマスセールは、2025年を締めくくる最後のビッグイベントです。デジタル環境を整えたい方、デバイスのトラブルを解決したい方、新しい制作活動を始めたい方――すべてのユーザーにとって見逃せない特別なキャンペーンです。





iMobie公式サイト： https://reurl.cc/yKDXyM









■関連記事

【無料】iPhoneの音楽を取り出す方法を詳解： https://reurl.cc/OR5L7R

Androidのパスワードを忘れて開けない場合の対処法： https://reurl.cc/OR5e99

【無料・有料】iPhoneのロック解除ツール5つおすすめ： https://reurl.cc/9b6LXj

iPhoneで完全に削除した写真を復元できるおすすめアプリ4選： https://reurl.cc/OR5L07

iPhoneでiOS 18/26「アップデートを検証中」から強制終了できないときの解決方法： https://reurl.cc/KOdvZR









【iMobieについて】

iMobieは、スマートフォンやデジタルデバイスの管理・データ移行・復元・修復・動画制作など、ユーザーの日常を支える多機能ソフトウェアをグローバルに提供しています。

30カ国以上で利用され、累計3,000万人以上のユーザーから信頼を獲得してきました。

革新的で直感的な操作性を重視したツール開発を通じて、あらゆるデジタル課題の解決をサポートしています。