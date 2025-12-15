コラボ・ライセンス専門サイト「FanFun MARKET」は、大人気クリエイター「にしむらゆうじ」の2025年 活動10周年を記念して、K10セミオーダージュエリーの受注を開始いたしました。（受注期間：12/15～1/15）

■にしむらゆうじ 活動10周年記念 ごきげんぱんだ K10セミオーダーリング

大人気クリエイター・にしむらゆうじ活動10周年を記念したセミオーダーリングです。にんまり笑顔の「ごきげんぱんだ」と、ワンポイントのストーンが指先に輝きを添え、見るたびに笑顔になれるデザイン。K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）と13種類の天然石から選べるストーンを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルジュエリーをお作りいただけます。内側にはごきげんぱんだのつけている蝶ネクタイの刻印を施し、細部までこだわって仕上げました。

※写真の天然石は ガーネット を使用しています。

素材：K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）石 ：13種類の天然石より選択可能付属：オリジナルBOX＆シリアルナンバー入りミニカードサイズ：7～13号（奇数号のみ)価格：84,700円(税込)～ ※お選びいただく素材や天然石で価格が異なります

■にしむらゆうじ 活動10周年記念 こねずみ K10セミオーダーリング

大人気クリエイター・にしむらゆうじ活動10周年を記念したセミオーダーリングです。ちょっぴり甘え上手な「こねずみ」と、ワンポイントのストーンが指先に輝きを添え、見るたびに笑顔になれるデザイン。K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）と13種類の天然石から選べるストーンを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルジュエリーをお作りいただけます。内側にはこねずみがきている洋服のバンズマークの刻印を施し、細部までこだわって仕上げました。

※写真の天然石は シトリン を使用しています。

素材：K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）石 ：13種類の天然石より選択付属：オリジナルBOX＆シリアルナンバー入りミニカードサイズ：7～13号（奇数号のみ)価格：84,700円(税込)～ ※お選びいただく素材や天然石で価格が異なります

■にしむらゆうじ 活動10周年記念 ラブラビット K10セミオーダーリング

大人気クリエイター・にしむらゆうじ活動10周年を記念したセミオーダーリングです。笑顔いっぱいの「ラブラビット」と、ワンポイントのストーンが指先に輝きを添え、見るたびに笑顔になれるデザイン。K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）と13種類の天然石から選べるストーンを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルジュエリーをお作りいただけます。内側にはハートマークの刻印を施し、細部までこだわって仕上げました。

※写真の天然石は ピンクトルマリン を使用しています。

素材：K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）石 ：13種類の天然石より選択可能付属：オリジナルBOX＆シリアルナンバー入りミニカードサイズ：7～13号（奇数号のみ)価格：84,700円(税込)～ ※お選びいただく素材や天然石で価格が異なります

■にしむらゆうじ 活動10周年記念 わるめのねこ K10セミオーダーリング

大人気クリエイター・にしむらゆうじ活動10周年を記念したセミオーダーリングです。たくらみ顔をした「わるめのねこ」と、ワンポイントのストーンが指先に輝きを添え、見るたびに笑顔になれるデザイン。K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）と13種類の天然石から選べるストーンを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルジュエリーをお作りいただけます。内側には肉球の刻印を施し、細部までこだわって仕上げました。

※写真の天然石は ブラックスピネル を使用しています。

素材：K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）石 ：13種類の天然石より選択可能付属：オリジナルBOX＆シリアルナンバー入りミニカードサイズ：7～13号（奇数号のみ)価格：84,700円(税込)～ ※お選びいただく素材や天然石で価格が異なります

■にしむらゆうじ 活動10周年記念 ごきげんぱんだ K10セミオーダーネックレス

大人気クリエイター・にしむらゆうじ活動10周年を記念したセミオーダーネックレスです。にんまり笑顔の「ごきげんぱんだ」とワンポイントのストーンが、胸元で愛らしくきらめくデザイン。K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）と13種類の天然石から選べるストーンを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルジュエリーをお作りいただけます。

※写真の天然石は ガーネット を使用しています。

素材：K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）石 ：13種類の天然石より選択可能付属：オリジナルBOX＆シリアルナンバー入りミニカードサイズ：40㎝価格：66,000円(税込)～ ※お選びいただく素材や天然石で価格が異なります

■にしむらゆうじ 活動10周年記念 こねずみ K1０セミオーダーネックレス

大人気クリエイター・にしむらゆうじ活動10周年を記念したセミオーダーネックレスです。ちょっぴり甘え上手な「こねずみ」とワンポイントのストーンが、胸元で愛らしくきらめくデザイン。K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）と13種類の天然石から選べるストーンを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルジュエリーをお作りいただけます。

※写真の天然石は シトリン を使用しています。

素材：K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）石 ：13種類の天然石より選択付属：オリジナルBOX＆シリアルナンバー入りミニカードサイズ：40㎝価格：66,000円(税込)～ ※お選びいただく素材や天然石で価格が異なります

■にしむらゆうじ 活動10周年記念 ラブラビット K10セミオーダーネックレス

大人気クリエイター・にしむらゆうじ活動10周年を記念したセミオーダーネックレスです。笑顔いっぱいの「ラブラビット」とワンポイントのストーンが胸元で愛らしくきらめくデザイン。K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）と13種類の天然石から選べるストーンを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルジュエリーをお作りいただけます。

※写真の天然石は ピンクトルマリン を使用しています。

素材：K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）石 ：13種類の天然石より選択付属：オリジナルBOX＆シリアルナンバー入りミニカードサイズ：40㎝価格：66,000円(税込)～ ※お選びいただく素材や天然石で価格が異なります

■にしむらゆうじ 活動10周年記念 わるめのねこ K10セミオーダーネックレス

大人気クリエイター・にしむらゆうじ活動10周年を記念したセミオーダーネックレスです。たくらみ顔をした「わるめのねこ」とワンポイントのストーンが、胸元で愛らしくきらめくデザイン。K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）と13種類の天然石から選べるストーンを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルジュエリーをお作りいただけます。

※写真の天然石は ブラックスピネル を使用しています。

素材：K10ゴールド（ホワイト／ピンク／イエロー）石 ：13種類の天然石より選択可能付属：オリジナルBOX＆シリアルナンバー入りミニカードサイズ：40㎝価格：66,000円(税込)～ ※お選びいただく素材や天然石で価格が異なります

【オリジナルBOX＆シリアルナンバー入りミニカード】

※シリアルナンバーはランダムとなります。お選び頂けませんので予めご了承ください。※シリアルナンバーは全種通しての番号となります。

にしむらゆうじプロフィール

にしむらゆうじ"なんらかのクリエイター"（イラストレーター・まんが家・アニメーターなど）「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」などの「スタジオUG」の仲間たちを中心に、イラスト作品・まんが作品・アニメ作品を数多く発表している。SNS上でのイラストやまんが作品の発表だけでなく、書籍出版やグッズ展開、イベントなど幅広く活動しており、YouTube上では、自らが監督・アニメーション作画を手掛けるアニメ作品を定期的に発表するなど、一つの表現技法・媒体に留まらずに幅広い表現技法を併せ持つクリエイターである。自身の作品発表だけではなく、新規キャラクターの創出・運用、キャラクターコラボも手掛けており、「宇宙なんちゃら こてつくん(TVアニメ化/NHK Eテレ)」のWEBまんが連載や、日清食品カップスープ公式キャラクターの「とうふ係のくま」、ロッテクランキー公式キャラクターの「クランキーぼうや」などで、定期的にイラストやまんがを公開している。他にも「サンリオ」など、日本国内外の人気キャラクターをにしむらゆうじタッチで描き下ろすキャラクターコラボを多数手掛けている。2025年 にしむらゆうじは活動10周年を迎えました。にしむらゆうじを支えてくださった方々への感謝の想いを伝え、みんなで一緒に盛り上げていく「みんなが主役の10周年」ファン↔UG双方向の企画を実現し、思い出深い特別な1年を創り上げていきます。詳しくはこちら▶ https://10th.nishimura-yuji.comーーーにしむらゆうじ広報課 X(旧Twitter)：@PRnishimurayujiにしむらゆうじ広報課 Instagram：prnishimurayujiにしむらゆうじLINE公式アカウント：@nishimurayujiにしむらゆうじYouTube：https://www.youtube.com/c/nishimurayujiにしむらゆうじWEBサイト：https://nishimura-yuji.com/©studio UG - NishimuraYuji

