日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う『あらいぐまラスカル』のキャラクター「ラスカル」とTVアニメ放送から4（死）周年を迎えた「吸血鬼すぐ死ぬ」によるコラボレーションが決定いたしました。2026年1月24日（土）より全国4都市にて『吸血鬼すぐ死ぬ２×ラスカル POP UP STORE』を開催致します。今回のコラボレーションにあたり、ドラルク、ロナルド、ジョンたちがラスカルとコラボレーションした新たなミニキャライラストを作成しました。 「アクリルスタンド」やなかよくハイタッチするジョンとラスカルを立体化した「なかよしぬいぐるみ」などここでしか買えない限定グッズが多数登場！受注生産となる「ジョンとラスカル なかよしぬいぐるみ（全2種）」はHMV&BOOKS onlineにて2026年1月24日（土）より予約受付開始予定です。ぜひこちらのチェックもお忘れなく！

吸血鬼すぐ死ぬ2×ラスカル POP UP STORE 開催概要

◆東京◆開催期間：2026年1月24日(土)～2月8日(日)開催場所：新宿マルイ メン（https://www.0101.co.jp/074/）〒160-0022 東京都新宿区新宿5－16－4 ８F イベントスペース営業時間：11:00～19:00※施設の営業時間とは異なります。※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。◆兵庫◆開催期間：2026年2月20日(金)～3月1日(日)開催場所：神戸マルイ（https://www.0101.co.jp/083/）〒650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1－7－2 ４F カレンダリウム営業時間：【平日・土曜日】11:00～19:00 /【日曜日・祝日】10:30~19:00※施設の営業時間とは異なります。※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。◆福岡◆開催期間：2026年3月20日(金)～3月29日(日)開催場所：HMV&BOOKS HAKATA（https://www.hmv.co.jp/store/BHK/）〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街９－１ 博多マルイ ６Ｆ営業時間：10:00～21:00※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。◆愛知◆開催期間：2026年4月10日(金)～4月19日(日)開催場所：HMV栄（https://www.hmv.co.jp/store/sak/）〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄３丁目４－５ 栄ＮＯＶＡ Ｂ１Ｆ営業時間：10:00～21:00※開催内容は予告なく変更になる場合がございます。＜特設ページ＞https://sugushinu-anime.jp/sugushinu_ras

コラボレーションアイテム

※販売状況によって、ご来場時に完売の場合もございます。予めご了承ください。

購入特典

『吸血鬼すぐ死ぬ２×ラスカル POP UP STORE』各店にて、税込み3,300円ご購入ごとにオリジナルポストカードをランダムで1枚差し上げます。さらに、東京会場・兵庫会場では、エポスカードでのご精算またはご提示（現金支払い）のお客様にオリジナルポストカード（全８種）をもう１枚プレゼントします。

『吸血鬼すぐ死ぬ２』について

シンヨコナイトリターンズ！ひょんなことからコンビを組むことになった吸血鬼退治人(バンパイアハンター）ロナルドと超絶ザコ吸血鬼ドラルク、そして、愛すべきアルマジロのジョン。夜な夜な繰り広げられるギャグラッシュにオータム書店の新たな刺客が参戦し、おなじみのバカと変態たちも大暴れ、ドラルクは変わらず塵と化す！トンデモ吸血鬼蔓延る新横浜の平和と秩序を守れるのか、ロナルド？！ 公式サイト： https://sugushinu-anime.jp/公式ツイッター：https://twitter.com/johnwakawaii公式TikTok：https://www.tiktok.com/@kyushi_anime_official