zooQun（運営：大利株式会社）が Amazon.co.jpで販売 する、美容皮膚科医 丸山奈緒先生 監修のインナーケアサプリ「GLUTA WHITE UV＋（グルタ ホワイト UV プラス）」 が、2025年7月上旬の販売開始から2025年11月末までに、累計販売数3,000個を突破しました。本商品は、「一年中降り注ぐ日差しを内側からケアする」というコンセプトのもと開発された、インナーケア発想の美容サプリメントです。

■美容皮膚科医監修によるインナーケア設計

GLUTA WHITE UV＋は、美容皮膚科医・丸山奈緒先生の監修のもと、成分設計・配合バランス・製造工程に至るまで徹底的に検証されて開発されました。外出やレジャー、日常生活で紫外線を浴びる機会が多い現代人のライフスタイルに着目し、「外側のケアだけでは不安」「内側からも美容習慣を取り入れたい」といった声に寄り添う設計となっています。

■グルタチオン×L-シスチンのW配合

本製品は、グルタチオン酵母エキス 3,300mgL-シスチン 10,000mgをW高配合。さらに、**栄養機能食品（ビタミンC・ビタミンE）**として、栄養機能食品の基準を満たした処方設計です。

■厳選16種の美容サポート成分を贅沢配合

主成分に加え、NMN、アスタキサンチン、ヒアルロン酸、エラスチン、プロテオグリカン、ブライトニングパイン、フィッシュコラーゲン、セラミド、豚プラセンタ、レッドオレンジコンプレックス、トマトリコピン、マンゴスチンエキスなど、計16種の美容サポート成分をバランスよく配合しています。

■17種類の無添加と国内GMP認定工場での製造

GLUTA WHITE UV＋は、17種類の無添加にこだわり、品質管理を徹底した国内GMP認定工場で製造されています。GMP認定は医薬品製造にも適用される厳格な基準を満たした証明であり、毎日続けるインナーケアだからこそ、安全性と品質を重視した設計となっています。

■商品概要

■商品概要商品名：GLUTA WHITE UV＋内容量：90粒（約30日分）摂取目安：1日3粒主成分： グルタチオン酵母エキス 3,300mg L-シスチン 10,000mg美容サポート成分：16種配合区分：栄養機能食品（ビタミンC・ビタミンE）販売開始日：2025年7月上旬販売チャネル：Amazon.co.jp販売：zooQun（大利株式会社）製造：国内GMP認定工場■会社概要社名：大利株式会社代表者：大塚 利江子所在地：〒321-0923 栃木県宇都宮市下栗町843-1-506事業内容：サプリメント・護身用品・生活雑貨の企画・販売・OEM事業■お問い合わせ先大利株式会社 広報担当：大塚E-mail：ree1204ni@gmail.com