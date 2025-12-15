【千葉県我孫子市】戦後80年・平和都市宣言40年記念事業 佐々木禎子さんの甥、シンガーソングライター佐々木祐滋氏が作曲 「我孫子市平和の歌」が完成。12月14日「平和の集い」にて初披露
千葉県我孫子市が戦後80年および平和都市宣言40年を記念して制作を進めていた「我孫子市平和の歌」がこの度完成いたしました。作曲は、広島平和記念公園の「原爆の子の像」のモデルとなった佐々木禎子さんの甥で、シンガーソングライターの佐々木祐滋（ささき ゆうじ）氏が担当しました。 本楽曲は、2025年12月14日（日）に我孫子市けやきプラザで開催されるイベント「平和の集い ～我孫子から平和を願う～」にて初披露されます。
我孫子市との繋がりと楽曲制作の背景
佐々木祐滋氏と我孫子市とのご縁は、ちょうど10年前に遡ります。当時、佐々木氏が伯母である禎子さんの遺品の折り鶴を同市へ寄贈したことがきっかけとなり、深い繋がりが生まれました。
そして戦後80年、我孫子市平和都市宣言から40年という節目の年を迎えるにあたり、同市より記念事業として「我孫子市平和の歌」の楽曲制作依頼を受けました。
楽曲は、命の尊さや平和の大切さ、忘れてはいけない過ちを未来へと繋ぐために、約1年の歳月をかけて制作されました。作詞は我孫子市平和市民会議の皆様が担当し、市民の平和への想いを佐々木氏がメロディーに乗せました。
完成した楽曲のタイトルは「願いを込めて～PEACE FOREVER～」です。
12月14日（日）「平和の集い」にて楽曲初披露
完成した渾身の作品は、12月14日（日）に開催される「平和の集い」の第3部「佐々木祐滋 SONG LIVE」にて、佐々木氏本人の歌唱により初披露されます。 イベントでは他にも、令和7年度広島派遣中学生による報告や、我孫子中学校演劇部によるこれまでの平和劇の上演などが予定されています。
平和への願いが込められた特別なステージを、ぜひご取材いただけますようお願い申し上げます。
なお「原爆の子の像」モデルとなった佐々木禎子さんの鶴「サダコの鶴」は特定非営利活動法人 SADAKO LEGACY顧問の樽谷大助が平和祈念の想いを込めたピンバッチのレプリカを作成して世界の要人に贈呈を行っている。
【イベント開催概要】
戦後80年・我孫子市平和都市宣言40年記念 平和の集い ～我孫子から平和を願う～
日時 2025年12月14日（日） 開場 13:00 / 開演 13:30
会場 けやきプラザ 2階ふれあいホール （千葉県我孫子市本町3-1-2 / JR我孫子駅南口すぐ）
入場料・定員 入場無料 / 定員500人（事前予約不要）
プログラム
第1部 13:40～ 令和7年度広島派遣中学生による報告
第2部 14:55～ 我孫子中学校演劇部「消えた八月」
第3部 15:55～ 佐々木祐滋 SONG LIVE 「願いを込めて～PEACE FOREVER～」（我孫子市平和の歌 初披露） 出演：佐々木祐滋（シンガーソングライター / 佐々木禎子さんの甥）
来場者特典 18歳以下の方限定、先着50名様に缶バッジをプレゼント
主催・お問い合わせ 我孫子市・我孫子市平和事業推進市民会議 問い合わせ先：我孫子市企画政策課 電話 04-7185-1111（内線568）
【関連情報】
特定非営利活動法人 SADAKO LEGACY OFFICIAL WEBSITE https://orizuru-sadako.com/
「禎子の折り鶴」プロジェクト（株式会社キャステム） https://www.castem.co.jp/project/detail?id=1749
【動画】被爆から79年…サダコの折り鶴 広島から世界へ（広島テレビ） https://youtu.be/hGD6wltSwnY?si=ghLiAAC4DAom--1O
