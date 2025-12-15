高炉水砕スラグ（GGBFS）市場の規模、シェアレポート、成長およびメーカー動向（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「高炉水砕スラグ（GGBFS）市場の将来動向および機会分析：2025～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を発表します。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーキング、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
世界の高炉水砕スラグ（GGBFS）市場に関する 調査レポートでは、2025年から2035年にかけての年平均成長率（CAGR）は5.8%と予測され、2035年末までの市場規模は452億米ドルに 達すると予測されています。2024年の市場規模は234億ドルでした。
高炉水砕スラグ（GGBFS）市場は、世界の建設業界が持続可能かつ低炭素な建築材料の採用を拡大する中で、堅調な成長を遂げています。GGBFSは、鉄鋼製造プロセスにおける副産物であり、溶融した高炉スラグを急冷し、微粉末に粉砕して製造されます。コンクリートやセメントにおける補助的結合材（SCM）として広く使用されており、強度、耐久性、耐薬品性を向上させると同時に、炭素排出量を大幅に削減できる点が特長です。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/462
政府、建設業者、インフラ開発事業者がグリーン建設手法を重視する中で、GGBFSは現代のセメントおよびコンクリート配合における重要な要素となっています。
市場規模およびシェアの概要
世界のGGBFS市場は数十億米ドル規模と評価されており、2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6～8％で成長すると予測されています。アジア太平洋地域は、中国、インド、日本、韓国における急速な都市化、大規模インフラプロジェクト、強力な鉄鋼生産基盤を背景に、市場を支配しています。欧州は、厳格な環境規制と混合セメントの高い採用率によりこれに続いています。北米も、インフラ更新や持続可能な建設施策に支えられ、安定した成長を示しています。
コンクリート製造が最大の用途セグメントであり、世界全体のGGBFS消費量の大部分を占めています。
成長要因
持続可能かつ低炭素建設への需要拡大
セメント生産は、世界のCO?排出量の主要要因の一つです。GGBFSは、セメント中のクリンカー使用量を削減し、カーボンフットプリントを低減することで、ネットゼロおよびESG目標の達成を支援します。
インフラ開発の加速
道路、橋梁、港湾、鉄道、空港、スマートシティなどへの大規模投資が、長期耐久性と高性能を備えたコンクリート需要を押し上げており、GGBFSの利用が拡大しています。
GGBFSコンクリートの優れた技術性能
GGBFSを配合したコンクリートは、耐硫酸性の向上、透水性の低下、水和熱の低減、耐久性の向上といった特性を備えており、海洋構造物、地下構造物、大規模コンクリート用途に最適です。
厳格化する環境規制
各国政府は排出規制を強化し、産業副産物の建設利用を促進しています。GGBFSは、循環型経済および廃棄物有効活用政策と高い親和性を有しています。
レディーミクストコンクリートおよびプレキャスト産業の成長
レディーミクストおよびプレキャストコンクリート分野では、品質の安定性、耐久性、グリーン建築認証への適合を目的として、GGBFSの採用が進んでいます。
