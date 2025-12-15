スパッタリングターゲット市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月07に「スパッタリングターゲット市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。スパッタリングターゲットに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
スパッタリングターゲット市場の概要
スパッタリングターゲット市場に関する当社の調査レポートによると、スパッタリングターゲット市場規模は 2035 年に約 89.6億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の スパッタリングターゲット市場規模は約 62.2億米ドルとなっています。スパッタリングターゲットに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.7% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、スパッタリングターゲット市場シェアの拡大は、AI駆動型高性能コンピューティングチップに対する需要の急増によるものです。これらのチップには、高度な薄膜成膜のために超高純度の金属およびセラミック製スパッタリングターゲットが必要となるため、半導体メーカーは次世代のメタライゼーション層を採用せざるを得ず、これがスパッタリングターゲットへの依存度を高めています。NVIDIAの2024会計年度のデータセンター事業収益は470億米ドルを超えましたが、これは主にAIトレーニングに使用されるH100およびA100 GPUによるものであり、これらのGPUは高度な多層薄膜積層構造を採用しているため、市場の成長をさらに促進しています。
スパッタリングターゲットに関する市場調査によると、OLEDやその他のフレキシブルディスプレイの製造拡大に伴い、市場シェアは拡大すると予測されています。これは、OLEDスマートフォン、テレビ、その他のスマートデバイスを選ぶ人がますます増えていることが、市場の発展を大きく後押ししているためです。こうしたフレキシブルディスプレイは、高度な薄膜成膜技術を必要とするからです。
しかし、希少材料を用いた特殊ターゲットは非常に高価であるため、高い生産コストが今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。
スパッタリングターゲット市場セグメンテーションの傾向分析
スパッタリングターゲット市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、スパッタリングターゲットの市場調査は、アプリケーション別、材質タイプ別、技術別と地域別に分割されています。
アプリケーション別に基づいて、スパッタリングターゲット市場は、半導体、太陽電池、フラットパネルディスプレイ、データストレージデバイス、光学アプリケーション、自動車用コーティングなどのサブセグメントに分割されています。中でも半導体分野は今後数年間、市場を牽引すると予想されており、予測期間中に38.2%の収益シェアを占めると推定されています。ヨーロッパ連合の「チップス法」は、2030年までに官民合わせて430億ユーロを超える投資を動員することで、ヨーロッパの半導体産業の発展を目指しており、国内の製造施設やその他の設備を拡充し、高純度スパッタリングターゲットの利用拡大を図っています。
