認知症には、正しい知識が必要です。 ドクター・ケイコの認知症予防カフェは今週木曜開催。 横浜市青葉区あざみ野駅前のカフェで気軽に認知症予防セミナーに参加してみませんか？
12月18日（木）13時30分から15時30分
今回のテーマ『年の瀬に“脳の棚おろし”をしてみませんか？書いて整う、心と記憶の整理術』
開催場所 Allison House Cafe & Bar Azamino（貸し切り）
横浜市青葉区あざみ野2-9-13 サンサーラあざみ野1階
対象
●認知症や予防に興味がある方
●認知症のご家族をお持ちの方
●認知症の方も付き添いの方同伴でご参加いただけます
定員
各回10名程度（Zoom参加に人数制限なし）
参加費 無料 ＊但し、カフェでお飲み物をご注文下さい。
プログラム
13時30分 受付開始
13時40分～14時15分 ドクター・ケイコによるセミナー（Zoom配信あり）
14時15分～15時30分 認知症治療、予防、介護など質疑応答、参加者同士の自由交流
お申込み先
Brain ＆ Body Store（企画運営：一般社団法人日本セルフケア研究会）
（電 話） 045-905-3365（平日10時～17時）
（メール） info@japan-selfcare-i.jp
（Peatix） https://peatix.com/group/6014895
Peatixのあざみ野STYLEサイトから、ご希望の日程を選び、（1）来店または（2）Zoomのチケットにて申込できます。
講師：木ノ本景子先生（ドクター・ケイコ）
内科医、脳神経内科医、感情カウンセラー
新しい医療の形で、より健康な状態を目指す。
「ヘテロクリニック」を鎌倉市に開設し、認知症予防外来、
オンライン診療、自由診療なども行っている。
配信元企業：一般社団法人日本セルフケア研究会
