¡ÚÂçºåÂç¡ÛÆñ¼£À¤¬¤ó¤Î¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¤òÂÎ³°¤ÇºÆ¸½¤·¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¡ÖÌôºÞ¸õÊä¡×¤ÎÆÃÄê¤ËÀ®¸ù ¡½ ÁÏÌô»Ù±ç»ö¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹
TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Ëû ½¨À²¡¢°Ê²¼¡ÖTOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡Ë¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡Ê°Ê²¼¡ÖÂçºåÂç³Ø¡×¡Ë¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤¬¤ó¸¦µæ²ñ¡Ê°Ê²¼¡Ö¤¬¤ó¸¦µæ²ñ¡×¡Ë¡¢¤ª¤è¤ÓËÌ³¤Æ»¸øÎ©Âç³ØË¡¿Í»¥ËÚ°å²ÊÂç³Ø¡Ê°Ê²¼¡Ö»¥ËÚ°å²ÊÂç³Ø¡×¡Ë¤Î4¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÆ¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¢¡ÖÆñ¼£À¤¬¤ó¡×¤¬»ý¤Ä¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¹¶·â¤òÁË¤à¶¯¸Ç¤Ê¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡ÊÊªÍýÅª¤Ê¾ãÊÉ¡Ë¡×¤ò¡¢ÂÎ³°¤ÇºÆ¸½¤·¤¿3D¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¤óÌÈ±ÖÎÅË¡¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÆñ¼£À¤Î¸Ç·Á¤¬¤ó¤¬·ÁÀ®¤¹¤ë¶¯¸Ç¤Ê¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¹¶·â¤¬ÁË¤Þ¤ì¡¢¸ú²Ì¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ð¥ê¥¢¤ÏÁÏÌô¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤Îµ»½Ñ¤Ç¤ÏÂÎ³°¤ÇºÆ¸½¤·¡¢É¾²Á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿3DºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¡Öinvivoid®¡×¤òÍÑ¤¤¡¢ºÙË¦¤Î°ÌÃÖ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë»ö¤ÇÆñ¼£À¤¬¤ó¤Î¥Ð¥ê¥¢¤òÂÎ³°¤ÇºÆ¸½¤·¤¿3D¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÇÌôºÞÃµº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Ð¥ê¥¢¤òÇË²õ¤·¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤Ë¤è¤ë¤¬¤óºÙË¦¤Ø¤Î¹¶·âÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤ë¡ÖÌôºÞ¸õÊä¡×¤ÎÆÃÄê¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢Æñ¼£À¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë³×¿·Åª¤ÊÁÏÌô¸¦µæ¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÁÏÌô»Ù±ç»ö¶È¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÏÀÊ¸¤¬¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ëÊ¬Ìî¤ò°·¤¦¹ñºÝ²Ê³Ø»ï¡ØActa Biomaterialia¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¡¢CAR-T¤äTCR-T¡Ê¢¨1¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¤¬¤óÌÈ±ÖÎÅË¡¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·°ìÉô¤ÎÆñ¼£À¤Î¸Ç·Á¤¬¤ó¤Ç¤Ï¡¢TºÙË¦¡Ê¢¨2¡Ë¤¬¼ðáçÆâÉô¤Ë½½Ê¬¤Ë¿¯Æþ¤Ç¤¤º¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬¸ÂÄêÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£TºÙË¦¤Î¿¯Æþ¤òË¸¤²¤ë¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¤¬¤ó´ØÏ¢Àþ°Ý²êºÙË¦¡ÊCAF¡Ë¤Ê¤É¤¬ÂçÎÌ¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ò»ºÀ¸¤·¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¾ãÊÉ¡Ê¥Ð¥ê¥¢¡Ë¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÌÈ±ÖÍÞÀ©À¤Î¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¡ÊTME¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎºÙË¦ÇÝÍÜÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ£»¨¤Ê¶õ´Ö¹½Â¤¤ä¡¢CAF¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶¯¸Ç¤Ê¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òºÆ¸½¡¦É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÌÈ±ÖÎÅË¡¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¥Þ¥¦¥¹¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹¤È¥Ò¥È¤Ç¤Ï¼ïº¹¤Ë¤è¤ëÌÈ±Ö±þÅú¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥È¤Î¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¤ò¥Þ¥¦¥¹ÂÎÆâ¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆºÆ¸½½ÐÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂêÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥È¤ÎÊ£»¨¤Ê¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¤ÈÌÈ±Ö±þÅú¤òÂÎ³°¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ëÉ¾²Á¥â¥Ç¥ë¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜÏÀÊ¸¤Î³µÍ×
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤ÏTOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤é¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿3DºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¡Öinvivoid®¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢TºÙË¦¤ÎÆ°¤¤ä¤¬¤óºÙË¦¤Î»¦½ýÇ½ÎÏ¤òÄêÎÌÅª¤ËÉ¾²Á¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡À¸ÂÎÆâ¤Î¼ðáçÈù¾®´Ä¶¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¹½Â¤¤Î¹½ÃÛ
¡¡ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢´Ö¼ÁºÙË¦¤ÇÁØ¾õ¹½Â¤¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¬¤óºÙË¦¤Î²ô¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢¥Ò¥ÈÀ¸ÂÎÆâ¤ÎTME¤ÎÆÃÄ§¤òÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TºÙË¦¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢TºÙË¦¤¬¤¬¤óºÙË¦¤òÇ§¼±¤·¤Æ¼þ¤ê¤Ë½¸ÀÑ¤·¤Ê¤¬¤é»¦½ý¤¹¤ë¸½¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢Æñ¼£À¤Î¸Ç·Á¤¬¤óÆÃÍ¤Î¡ÖÌÈ±ÖºÙË¦ÇÓ½ü¡×¸½¾Ý¤ÎÂÎ³°¤Ç¤ÎºÆ¸½
¡¡Àþ°Ý²êºÙË¦¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢CAF¤¬ËÉÙ¤Ê´Ö¼ÁÁÈ¿¥¡Ê¥Ð¥ê¥¢¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢TºÙË¦¤ÎÁÈ¿¥ÆâÉô¤Ø¤Î¿¯Æþ¤È¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Î»¦½ýÇ½ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢ÌÈ±ÖºÙË¦¤òÇÓ½ü¤¹¤ëÆñ¼£À¤Î¸Ç·Á¤¬¤ó¤ÎÆÃÀ¤ÎºÆ¸½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£¶¯¸Ç¤Ê¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëÌôºÞ¸õÊä¤ÎÆÃÄê
¡¡¤³¤Î¡ÖÌÈ±ÖºÙË¦¤¬ÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¡×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤òÄã²¼¤µ¤»¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Î»¦½ýÇ½ÎÏ¤ò²óÉü¤µ¤»¤¦¤ëÌôºÞ¤òÌó90¼ïÎà¤Î¸õÊä¤«¤éÃµº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÃÄê¤ÎÌôºÞ¤Ç¤¢¤ë¥Ò¥¹¥È¥óÃ¦¥¢¥»¥Á¥ë²½¹ÚÁÇ¡ÊHDAC¡ËÁË³²ºÞ¡Ê¢¨3¡Ë¤¬¡¢TºÙË¦¤Ë¤è¤ë¤¬¤óºÙË¦¤Î»¦½ýÇ½ÎÏ¤òÂç¤¤¯¹â¤á¤ëÁê¾è¸ú²Ì¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÍÑ¤Ï¡¢ÌôºÞ¤¬CAF¤Î¥Ð¥ê¥¢·ÁÀ®µ¡Ç½¤ò¼å¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢TºÙË¦¤Î¼ðáçÆâ¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æñ¼£À¤Î¸Ç·Á¤¬¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¼£ÎÅÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£4¼Ô¤ÎÌò³ä
¡¦TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¡ÆÈ¼«¤Î3DºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¡Öinvivoid®¡×¤òÍÑ¤¤¤¿3DÁÈ¿¥¤ÎºîÀ½¤ÈÉ¾²Á
¡¦ÂçºåÂç³Ø
¡¡ÁÈ¿¥¹©³ØÅª´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¡Öinvivoid®¡×¤Î²þÎÉ¡¦²þÁ±
¡¦¤¬¤ó¸¦µæ²ñ
¡¡¡Ö¥Ð¥ê¥¢¡×¤òÇË²õ¤¹¤ëÌôºÞ¸õÊä¤òÃµº÷¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌôÊª¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°·×²èºöÄê¡¦¼Â»Ü
¡¦»¥ËÚ°å²ÊÂç³Ø
¡¡¸¦µæÁ´ÂÎ¤ÎÅý³ç¡¢¤ª¤è¤ÓTCR-T¤äÌÈ±ÖºÙË¦»îÎÁ¤ÎÄó¶¡
¢£ÏÀÊ¸·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦·ÇºÜ»ï¡§ Acta Biomaterialia
¡¦·ÇºÜÆü¡§ 2025Ç¯10·î15Æü
¡¦Ãø¼Ô¡§ ¿¹Â¼ Íù°Ô¡¢Ì¾ÅÄ ¥¤¥µ¥Ê¡¢¿å¹¾ Í³²Â¡¢¼Äºê ±Ñ»Ê¡¢Æ£ÅÄ Ä¾Ìé¡¢ÊÒ»³ ÎÌÊ¿¡¢¾¾粼 ÅµÌï¡¢×¢¶¶ ÎÉÉ§¡ú¡¢ËÌÌî »ËÏ¯¡ú¡¢Ä»±Û ½ÓÉ§¡Ê¡úÀÕÇ¤Ãø¼Ô¡Ë
¡¦ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§ Engineering a multilayered 3D stromal barrier model for quantitative analysis of T cell infiltration and cytotoxicity
¡¦URL¡§ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742706125006774?via%3Dihub
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç³ÎÎ©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤¬¤óÈù¾®´Ä¶¤Ø¤ÎÌÈ±ÖºÙË¦¤Î¿¯Æþ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¿·µ¬ÌôºÞ¤Î³«È¯¤ä¡¢ºÙË¦´Ö¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ¤Ë¶Ë¤á¤ÆÍÍÑ¤Ç¤¹¡£
¡¡4¼Ô¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢³×¿·Åª¤ÊÁÏÌô¸¦µæ¤äÁÏÌô»Ù±ç»ö¶È¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Öinvivoid®¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¾¾粼 ÅµÌï¶µ¼ø¤ÈTOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2017Ç¯4·î¤è¤êÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤ËÀèÃ¼ºÙË¦À©¸æ²½³Ø¡ÊTOPPAN¡Ë¶¦Æ±¸¦µæ¹ÖºÂ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÆÈ¼«¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Ë¤è¤ë3DºÙË¦ÇÝÍÜµ»½Ñ¤Ë»ñ¤¹¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öinvivoid®¡×¤ÏÀ¸ÂÎ¤Ë¶á¤¤¿Í¹©ÁÈ¿¥¤ò´ÊÊØ¤ËºîÀ½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¬¤ó¸ÄÊÌ²½°åÎÅ¡¢Ìô¸ú¤äÆÇÀ»î¸³¤ò´Þ¤àÁÏÌô¸¦µæ¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ¡¢ÇÝÍÜ¿©ÎÁ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾Ò²ð¥µ¥¤¥È¡§ https://www.holdings.toppan.com/ja/invivoid/index.html
¢£TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤¬¤ó¸¦µæ²ñ¤È¤Î¶¦Æ±¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2019Ç¯2·î¤è¤ê¤¬¤ó¸¦µæ²ñ¤¬¤ó²½³ØÎÅË¡¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¡¢TOPPAN¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¶¦Æ±¥é¥Ü¤òÀßÃÖ¤·¡¢¤¬¤ó¸¦µæ²ñ¤ÎÎ×¾²ÅªÃÎ¸«¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öinvivoid®¡×¤Ë¤è¤ë¹³¤¬¤óºÞÉ¾²Á¤Ë»ñ¤¹¤ëÎ×¾²¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 CAR-T¤äTCR-T¡§´µ¼Ô¼«¿È¤ÎTºÙË¦¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤¬¤óºÙË¦¤òÇ§¼±¡¦¹¶·â¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤Ë°äÅÁ»Ò¤ò²þÊÑ¤·¤Æ¤«¤éÂÎÆâ¤ËÌá¤¹¡¢¼¡À¤Âå¤Î¤¬¤óÌÈ±ÖÎÅË¡¡£
¢¨2 TºÙË¦¡§T¥ê¥ó¥Ñµå¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤¬¤óºÙË¦¤Ê¤É¤òÄ¾ÀÜ¹¶·â¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ëÌÈ±ÖºÙË¦¡£
¢¨3 HDACÁË³²ºÞ¡§¥Ò¥¹¥È¥ó¤ÎÃ¦¥¢¥»¥Á¥ë²½¤òµ¯¤³¤¹¹ÚÁÇ¤òÁË³²¤¹¤ë»ö¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ò¥¹¥È¥ó¤Î¥¢¥»¥Á¥ë²½¤òÊÝ»ý¤¹¤ë»ö¤ÇºîÍÑ¤¹¤ëÌôºÞ¡£HDACÁË³²Ìô¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëVorinostat¤Ï¡¢ÈéÉæTºÙË¦¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÊÝ¸±Å¬±þ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ö ËÜ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
