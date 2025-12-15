ノジマ 新静岡セノバ店で 「クリスマス大抽選会」大好評実施中！ ～プレゼントを贈るあなたにもノジマからプレゼント～
株式会社ノジマ（神奈川県横浜市、代表執行役社長・野島廣司、以下「ノジマ」）では現在、店舗独自の様々なクリスマスイベントを開催しております。
ノジマ 新静岡セノバ店では、静岡県で大人気の「炭焼きレストランさわやか」のお食事券をはじめとした豪華賞品が当たる「クリスマス大抽選会」を12月25日（木）まで実施中！クリスマスプレゼントをお考えの皆様に、ノジマ 新静岡セノバ店からのクリスマスプレゼントです！お客様にもご好評をいただき大変盛り上がっておりますので、ぜひ店頭にお越しくださいませ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337007&id=bodyimage1】
【期間】2025年12月１日（月）～12月25日（木）
【店舗】ノジマ 新静岡セノバ店 https://www.nojima.co.jp/shop/shizuoka/shinshizuokasenoba/
【概要】税込合計３万円以上お買い上げの方を対象にガラポン抽選会を実施。
「炭焼きレストランさわやか」のお食事券/マッサージガン/加湿器/ノジマポイント 他
抽選で豪華景品が当たります！
※詳しくは店頭スタッフにお問い合わせください。
※なくなり次第終了となります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337007&id=bodyimage2】
ご家族やお友達、恋人の方へ向けたプレゼント選びも
お客様とご一緒に、ノジマスタッフが最適な商品を
ご案内させていただきます。
スタッフ一同、皆様のご来店をお待ちしております！
配信元企業：株式会社ノジマ
