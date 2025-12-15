農林水産省では、農業遺産地域の産品を使った食品・料理のアイデアを当該地域の高校生から募集する「第3回高校生とつながる！つなげる！ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」を令和7年7月1日（火曜日）から9月30日（火曜日）まで開催し、66件の応募がありました。

1.趣旨

日本国内に存在する36の農業遺産地域（世界農業遺産17地域・日本農業遺産28地域、重複9地域）は、伝統的かつ持続可能な農林水産業が営まれている大切な地域です。

これまで大切に守られてきた地域独自の生産技術や自然、伝統、文化をより多くの方に知ってもらい、次の世代へと受け継いでいくために、農業遺産地域を有する県に所在する高等学校（高等専門学校等含む）の生徒を対象に、当該地域の産品を使った食品・料理のアイデアコンテストを開催し、令和7年7月1日（火曜日）から9月30日（火曜日）までアイデアを募集したところ、66件の応募がありました。

この度、有識者による審査を経て、6つの受賞アイデアが決定しましたので、令和7年12月22日（月曜日）にオンラインにて表彰式を行います。

2.受賞アイデア

各賞の受賞者には、表彰状を授与するとともに、ゴールド賞受賞アイデアは、期間限定で東京都内のレストランでメニューとして提供し、受賞者をメニュー提供レストランも訪れる東京2日間の旅にご招待します。また、シルバー賞、農業遺産地域特別賞の受賞者には、副賞として農業遺産地域の特産品詰め合わせを贈呈します。

各賞の問い合わせについては以下のとおりです。

＜農業遺産認定地域に関すること＞

徳島県にし阿波地域（※徳島県立池田高等学校本校、徳島県立脇町高等学校）

徳島剣山世界農業遺産推進協議会事務局（三好市役所）

代表：0883-72-7617

熊本県阿蘇地域（※熊本県立阿蘇中央高等学校）

熊本県 農林水産部 農村振興局 むらづくり課 鳥獣害対策・農業遺産推進班

代表：096-333-2416

沖縄県多良間地域（※沖縄県立浦添工業高等学校）

多良間村役場 総務財政課

代表：0980-79-2011

宮城県大崎地域（※宮城県気仙沼高等学校）

大崎地域世界農業遺産推進協議会事務局

代表：0229-23-2281

＜各賞受賞アイデアに関すること＞

徳島県立池田高等学校本校（ゴールド賞、シルバー賞）

代表：0883-72-1280

熊本県立阿蘇中央高等学校（シルバー賞）

代表：0967-22-0045

徳島県立脇町高等学校（シルバー賞）

代表：0883-52-2208

沖縄県立浦添工業高等学校（農業遺産地域特別賞）

代表：098-879-5992

宮城県気仙沼高等学校（審査員特別賞）

代表：0226-24-3400

3.表彰式

（1）日時：令和7年12月22日（月曜日）16時00分から18時00分まで（オンライン開催）

（2）内容：受賞者表彰、受賞者によるアイデアの発表、審査員による講評、他

（3）視聴方法：YouTubeにてライブ配信を行いますので、視聴ご希望の方は、以下のURLより視聴をお願いします。

URL:https://youtube.com/live/ZKzlPOXLgHY(外部リンク)

※後日、アーカイブ配信も予定しています。

（4）受賞アイデアの活用：受賞アイデアは、農林水産省のWEBサイト内「世界農業遺産・日本農業遺産」で公開するほか、農林水産省のSNSや展示会等のイベントでもPRします。

4.コンテストについて

コンテストの詳細は、以下のサイトでご確認ください。

（農林水産省Webサイト「第3回高校生とつながる！つなげる！ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」）

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kantai/GIAHS/foodcontest.html

5.添付資料

「第3回高校生とつながる！つなげる！ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」に係る各賞の受賞アイデア(PDF : 1,263KB)

「第3回高校生とつながる！つなげる！ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」チラシ(PDF : 2,709KB)