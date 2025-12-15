全国に72施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）が運営するTAOYA箱根では、12月10日より「グループプラン」の販売を開始いたしました。

TAOYA箱根限定でグループやファミリーでの利用がおすすめの「グループプラン」が新たに登場いたしました。1室料金のため、4名様～6名様でご宿泊になってもご宿泊総額が変わらずご利用いただけます。

■【グループプラン】4名様以上でのご利用がおすすめ♪ 基本バイキングプラン詳細

期間：2025年12月10日（水）～対象施設：TAOYA箱根 宿泊料金：お部屋は選べる3タイプ＜1＞【禁煙】スタンダードフォース 内風呂なし(スライドベッド) 定員6名 1部屋85,800円～（6名利用時1名あたり14,300円～）＜2＞【禁煙】スタンダードトリプル 内風呂なし定員4名 1部屋77,612円～（4名利用時1名あたり19,403円～）＜3＞【禁煙】スタンダードフォース 内風呂なし(スライドベッド)定員6名 1部屋77,612円～（6名利用時1名あたり12,936円～）詳細・ご予約は公式ホームページをご覧ください： https://x.gd/AWhRG

※お日にちにより1部屋同額料金は変動※お子様料金の設定はございません※お部屋の広さによりご利用いただけるご宿泊人数が異なります。あらかじめご了承ください※いいふろ会員様は表示料金より10％OFFとなります※表示料金は消費税込、入湯税別、宿泊税別

■「箱根の伝統美とモダンが融和する緑に包まれた大人の温泉リゾートホテル」 TAOYA箱根（神奈川県・箱根町）施設紹介

・オールインクルーシブラウンジや夕食時のアルコール・ドリンク、施設内サービスの利用料金がほぼ含まれる料金形態「オールインクルーシブ」を採用。暖炉のあるラウンジで、お客様の気分やシーンによってさまざまな過ごし方をお楽しみいただけます。自分だけの贅沢なひと時をお過ごしください。・温泉箱根の雄大な景色を一望する大浴場をご用意。露天風呂からは、空と森がとけ合うような絶景をお楽しみいただけます。モダンで洗練された空間で、至福の温泉体験をご堪能ください。泉質：単純温泉（弱酸性・低張性・高温泉）※加水、加温、循環ろ過式・お食事箱根の伝統寄木細工が彩る贅沢空間で、出来たてを味わうライブキッチンを心ゆくまでご堪能ください。夕食時はアルコール飲み放題です。TAOYAならではのお酒とのペアリングをぜひご堪能ください。・アクセス〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246・ホテル詳細は公式ホームページをご覧ください。https://x.gd/uKEg0

■会社名：GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日：2017年12月5日（創業2001年11月）■代表取締役：川粼 俊介■事業内容：全国で温泉宿、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国72施設。2025年12月現在）■URL：https://corporate.ooedoonsen.jp/