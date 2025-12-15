沼津経済新聞と新聞店「NewStand＋」を運営する「ツナゲル」(所在地：沼津市大手町4-5-3、代表：榎 昭裕)は、フレンチ歴18年の工藤直也シェフ(Cafe de Cuire)が武井牧場(沼津市西熊堂)のA2牛乳を使用して作る特製ミルクスープを、シェアキッチン「NewStand＋」にて、期間限定で提供します。









■本リリースのポイント

1. 武井牧場「A2牛乳」ついに完成

2. 工藤直也シェフ × 武井牧場 初コラボ

3. NewStand＋シェアキッチンの新たな取り組み





1. 武井牧場「A2牛乳」ついに完成





武井牧場の武井社長とA2牛乳





沼津市の武井牧場は、長年準備を進めてきた「A2牛乳」の販売をついに開始しました。

A2牛乳とは、A2型βカゼインのみを含む牛乳で、一般的なA1・A2混合の牛乳に比べて消化しやすく、お腹にやさしいと言われています。

「牛乳は好きだけど、お腹がゴロゴロしてしまう…」という方にも飲みやすく、風味は従来の武井牧場牛乳と変わらない“うちだけの味”のまま。価格も据え置きで、多くの方に届けたいという思いから誕生した商品です。

武井牧場では、

・ホルスタイン(白黒)

・ジャージー(茶色)

2種の牛のミルクを飲みやすく独自にブレンド。搾りたての新鮮なA2牛乳、自家製のお菓子やアイスも提供し、地域に根ざした牧場として親しまれています。









2. 工藤直也シェフ × 武井牧場 初コラボ





工藤直也シェフ





ザ・プリンス箱根芦ノ湖でフレンチを担当し、製菓部門でケーキ・デセールも手がけた“料理とスイーツ”の両軸シェフ・工藤直也氏。

18年のフレンチ歴を生かし、2026年3月に沼津市原にカジュアルフレンチの店「Cafe de Cuire(カフェ・ド・キュイール)」を開業予定です。

その工藤シェフが2026年2月までの期間限定で、毎週水曜日に沼津市大手町のシェアキッチン「NewStand＋(ニュースタンドプラス)」にて武井牧場のA2牛乳を使った特製ミルクスープを提供することが決まりました。





【工藤シェフ コメント】

「武井牧場のA2牛乳は、すっきりとした自然な甘みとコクが特徴です。いわゆる“牛乳くささ”が上品な香りに変わり、ほんのりとした甘さが感じられ、牛乳が苦手という人にもお楽しみいただけるスープに仕上がりました。この牛乳のポテンシャルを生かしたスープを、多くの皆さまに味わっていただきたいです。」









3. NewStand＋シェアキッチンの新たな取り組み





武井牧場のA2牛乳を使った特製ミルクスープ





静岡県で初めて※「複数人営業許可」を取得したシェアキッチン「NewStand＋」では、

・独立準備中の料理人

・子育てや副業でフルタイム勤務が難しいシェフ

・週1～数日で挑戦したい飲食事業者

など、多様な働き方を叶える環境が広がります。

沼津に新しい料理人が集まり、週替わり・日替わりで個性ある食が生まれることで、「食で沼津をもっと面白くする」プラットフォームとして進化していきます。

また「ツナゲル」は、自らクラウドファンディングを成功させた経験を強みとし、「クラウドファンディング成功のベストパートナー」として、CAMPFIRE公式キュレーションパートナーの活動も行なっております。





「NewStand＋」ではテストキッチンを経て独立開業を目指す料理人を、全力でサポートしていきます。





※ https://www.atpress.ne.jp/news/559685









■武井乳業A2牛乳使用「野菜とチキンの特製ミルクスープ」提供概要

提供日 ：2025年12月17日、12月24日、2026年1月7日、1月14日、1月21日、

1月28日、2月4日、2月11日、2月18日、2月25日

提供時間：8:30～14:00

提供場所：NewStand＋(沼津市大手町4-5-3 コア大手町1F)

価格 ：850円(税込)