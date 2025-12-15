【数量限定！】 北野エースの福袋が今年も店頭に登場！
食料品専門店「北野エース」を運営する株式会社エース（東京本部：東京都江東区、関西本部：兵庫県尼崎市、代表取締役社長執行役員：油山哲也）は、北野エースの福袋を店頭販売いたします。今年は「贅沢レトルトカレー」、「キタノセレクションお菓子」の2種類をご用意しました。
■【オリジナル紙手提げ付き！】贅沢レトルトカレー福袋2026
毎年人気の北野エースのレトルトカレー福袋。2026年は北野エースの代名詞「カレーなる本棚（R）」に並ぶレトルトカレーの中から、カレー大賞殿堂入りの商品やプライべートブランド“キタノセレクション”商品を含む、バイヤーおすすめのお肉カレー５種類をセレクト。食べ比べが楽しい、レトルトカレー詰合せです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337029&id=bodyimage1】
【商品名】
贅沢レトルトカレー福袋2026
【内容】（各1点）
・三田屋総本家黒毛和牛のビーフカレー
・人形町今半黒毛和牛ビーフカレー
・中村屋THE濃厚リッチマイルドカリー
・吉田ハム飛騨牛ビーフカレー
・キタノセレクション大人のためのビーフカレー
・オリジナル紙手提げ
【紙手提げ仕様】
サイズ：縦約19cm×横約25cm×マチ約12cm、持ち手約50cm
【価格】
2,000円（税抜）
■キタノセレクションお菓子福袋2026
キタノセレクション人気のお菓子5種類をオリジナルバッグに詰めました。お正月の団らんにもおすすめのお菓子は会話に花を添えること間違いなし！オリジナルバッグは、北野エースおなじみの紙袋デザイン。軽くて持ちやすい素材で、たっぷりマチ付きで沢山食材が入るバッグです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337029&id=bodyimage2】
【商品名】
キタノセレクションお菓子福袋2026
【内容】（各1点）
・二度がけ濃蜜黒糖かりんとう
・無選別えびせん揚げ
・スイーツアソート
・炭焼珈琲ゼリー
・ミックスパイ
・オリジナルバッグ
【バッグ仕様】
サイズ：縦約34cm×横約30cm×マチ約11cm、
持ち手約35cm
【価格】
1,500円（税抜）
■実店舗販売
一部店舗を除く全国の北野エース店舗にて、順次福袋を販売予定です。取り扱い商品や発売日は店舗により異なります。各店数量限定のため、無くなり次第終了とさせていただきます。詳細は、お近くの店舗までお問合せください。
※画像は昨年の福袋です。※WEB SHOPでは取り扱いいたしません
【北野エースの福袋 取り扱い店舗一覧】
https://www.ace-group.co.jp/news/175_1580.html
【会社概要】
社名：株式会社エース
所在地：東京本部〒135-0047 東京都江東区富岡2-1-9 HF門前仲町ビルディング3F・5F
：関西本部〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-123-1 西岡ビル2F
代表者：代表取締役社長執行役員油山哲也
設立：1962年9月
事業内容：食料品専門店の運営および不動産管理
資本金：5,000万円
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337029&id=bodyimage5】
配信元企業：株式会社エース
