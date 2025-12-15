圧力センサー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月04に「圧力センサー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。圧力センサーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
圧力センサー市場の概要
圧力センサー市場に関する当社の調査レポートによると、圧力センサー 市場規模は 2035 年に約 367億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 圧力センサー市場規模は約 176億米ドルとなっています。圧力センサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.04% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、圧力センサー市場シェアの拡大は、規制強化によるものです。正式な車両型式認証において、タイヤ空気圧監視の重要性が高まっています。こうした枠組みの例として、EUの車両型式認証規則と米国のFMVSS No.138が挙げられます。これらの枠組みは、新型車におけるセンサー搭載義務化に影響を与えると見込まれます。
さらに、自動車メーカーの規制変更への対応は好意的です。例えば、ボッシュは2025年に完全統合型SMP290 MEMS TPMSモジュールを発売しました。これらの傾向は、主要地域市場における自動車用センサーの安定した需要の底堅さから、自動車メーカーとティア1サプライヤーが恩恵を受けることを示しています。
圧力センサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/pressure-sensor-market/60926
圧力センサーに関する市場調査では、圧力機器に関する統一規格とその施行（EU/OSHA）の制定と、産業およびプロセスセンシング支出の増加により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。統一規格は、圧力測定と監視のコンプライアンス要件を定めています。
さらに、EUの圧力機器指令（指令2014/68/EU）と欧州委員会の統合実施規則は、EU市場全体にわたって圧力機器の安全性に対する需要の底を打つと見込まれます。さらに、米国のOSHAガイダンスは、圧力容器の安全性とプロセス安全管理に関する雇用主の責任に重点を置いています。したがって、認証済みの圧力測定および校正機器を供給できる企業は、このトレンドの恩恵を受ける立場にあります。
しかし、高度なソフトウェアと統合されたスマート圧力センサーを扱うために必要な、業界および技術的専門知識を持つ熟練労働者の世界的な不足など、主要な要因が、今後数年間の圧力センサー市場の成長を抑制すると予想されます。
圧力センサー市場セグメンテーションの傾向分析
圧力センサー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、圧力センサーの市場調査は、技術別、アプリケーション別、製品タイプ別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
圧力センサー市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-60926
