剥離可能なコーティング剤の調査レポート2026：市場成長率、規模、主要企業比較
剥離可能なコーティング剤市場の競争環境と成長要因を分析した最新レポートを公開！
剥離可能なコーティング剤は、その名称が示す通り、使用期間の終了後に基材から連続的かつ大きなシート状にはがすことができる一時的なコーティングです。
これらのコーティングは、剥離型コーティングとも呼ばれ、高精度な塗布方法を必要とする感性的、またはアクセス困難な表面の保護および除染に対する、費用対効果と時間効率に優れた解決策であることが実証されています。これらは除去可能で柔軟性がありながらも、外部からの化学的攻撃や物理的ストレスに対して頑丈かつ不浸透性を有しています。
剥離可能コーティングは、金属、プラスチック、ガラス、コンクリートなど、幅広い基材との親和性を持つため、多様な素材に適用可能です。その組成に主に使用されるポリマーには、溶剤系ポリマーおよび共重合体、水系ポリマー、ポリウレタン、セルロース系ポリマーとその誘導体（水系または溶剤系）などが含まれます。
剥離可能コーティングシステムのもう一つの重要な成分は、使用される離型剤です。離型剤は、コーティング皮膜の基材への密着を制限し、皮膜の剥離性を補助するという極めて重要な役割を果たします。
様々なポリマー化学、離型剤、添加剤を組み合わせることで、原子炉の除染、光学機器、自動車、フロアコーティング、電子機器保護、食品コーティング、化粧品、プラスチック用ラベルなど、幅広い用途に対応する多種多様な剥離可能コーティングを製造することが可能です。
無料サンプル公開中！下記リンクからレポート内容を確認し、直接お申し込み可能です。
https://www.yhresearch.co.jp/reports/1257698/peelable-coating
YH Research株式会社は、最新調査レポート「グローバル剥離可能なコーティング剤のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」を発行しました。2021-2032年のデータに基づき、剥離可能なコーティング剤市場の最新動向、市場規模、成長予測を詳細に分析しています。売上高、販売量、平均価格、年平均成長率（CAGR）などの主要指標を用いて市場の全体像をわかりやすく示しています。主要企業の市場シェアと順位、競争環境の変化、新技術の普及状況、製品開発のトレンドも分析し、企業が中長期の戦略を構築するために必要な実用的なインサイトを提供します。
市場セグメンテーションと詳細分析
剥離可能なコーティング剤の世界市場は、製品タイプ、用途分野、主要企業、地域の4つの視点から分類され、各セグメントの成長性や競争環境を多角的に分析しています。市場動向を把握し、事業戦略の立案に活用できるデータを提供します。
1. 製品タイプ別分析：Solvent Based、 Water Based、 Hot-Melt
各製品カテゴリーにおける剥離可能なコーティング剤市場規模、売上、販売量、平均価格、CAGR（年平均成長率）を詳細に分析します。競争力の高い製品や成長が期待される領域を特定し、技術革新の影響や注目分野を明示します。
2. 用途別分析：Aerospace and Defense、 Automotive、 Ship Building、 Construction
産業用途や最終使用シーンごとに、剥離可能なコーティング剤の市場規模、導入状況、需要動向、成長要因を評価します。用途別セグメントにおける潜在的な市場機会や課題を整理し、戦略策定の指針を示します。
3. 主要企業別分析：Wacker Chemie、 Sherwin-Williams、 PPG Industries、 Kraton、 AkzoNobel、 General Chemicals、 HS Protect、 P1 Coatings、 Cal-West Specialty Coatings、 Evans Coatings、 Covestro、 Spraylat International、 Blocksil Limited、 EWAC、 Arsonsisi
