“ゼロ残留”需要が市場を再定義――有機殺虫剤市場、2031年68.8億米ドル・CAGR4.0%予測
有機殺虫剤（有機合成あるいは生物系農薬を含む広義の殺虫剤）は、農作物や環境の持続可能性を重視しつつ害虫防除を実現するための化学的・生物的防除資材である。有機殺虫剤は、単に害虫を駆除するだけでなく、残留性の低減、土壌や周囲生態系への負荷抑制、さらに生物多様性や人の安全性への配慮という現代農業の要請に応えるソリューションである。近年では、伝統的な高残留性・広域殺虫型の化学薬剤から、分解性・選択性を重視した有機合成殺虫剤、生物由来のバイオ殺虫剤、あるいは新規作用機構を持つ低毒性化合物への転換が進んでおり、市場・技術両面で再定義されつつある。グローバル市場全体として、有機殺虫剤は、食料需要の増大、環境規制の強化、持続可能性指向の農業拡大という三大潮流の交差点で、農業経営者・流通・投資家にとって戦略的に重要なプロダクトである。
グローバル拡大の潮流と持続可能性へのシフト
LP Information調査チームの最新レポートである「世界有機殺虫剤市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/572532/organic-biocides）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.0%で、2031年までにグローバル有機殺虫剤市場規模は68.8億米ドルに達すると予測されている。この成長は、世界的な人口増加とそれに伴う食料需要の高まり、耕作地あたり収量を維持・拡大しなければならない農業者ニーズの拡大と直接にリンクする。さらに、環境負荷や人体影響に対する規制強化、消費者および政策サイドの安全・持続性志向の高まりが、従来型の高残留化学殺虫剤から有機合成および生物系殺虫剤への転換を促進している。特に、残留を抑え、環境へのインパクトを低減できる “ゼロ残留農薬” の需要が顕著に増加しており、輸出向け果実や野菜、穀物などでその重要性が高まっている。加えて、農薬の “選択性” を高め、有用な昆虫や土壌微生物への影響を最小限にする製剤・作用機構への研究開発投資が加速しており、単なる殺虫から「持続可能農業のパートナー」としての価値が再定義されている。このように、グローバル市場は量的拡大に加え、質的な脱皮と制度・規範の進化によって、大きな転換期を迎えている。
図. 有機殺虫剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336989&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336989&id=bodyimage2】
図. 世界の有機殺虫剤市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、有機殺虫剤の世界的な主要製造業者には、Lanxess、Troy Corporation、Thor、Ecolab、ICL、BASF、Nouryon、Clariant、Solenis、Shandong Taihe Technologiesなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約34.0%の市場シェアを持っていた。
地域と企業ごとの多様な戦略と差別化
アジア太平洋地域は依然として殺虫剤市場の中心であり、特に水稲や穀物、大豆、綿といった多様な作物を背景に、高い需要と成長率を示している。多雨・高温といった気候条件、複数作型、そして害虫の多様性という構造的な課題が、有機殺虫剤の必要性と市場の成長を牽引する。一方、北米や欧州は、環境規制の厳格さと消費者の安全志向から、生物系殺虫剤や低残留合成殺虫剤への移行が加速。加えて、農業の高い機械化、精密農業（デジタル農業）の浸透により、対象害虫や散布タイミングを精密に狙うIPM（総合的害虫管理）やデジタル農薬管理が進展しており、化学依存から脱却する動きが明確である。
グローバル拡大の潮流と持続可能性へのシフト
LP Information調査チームの最新レポートである「世界有機殺虫剤市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/572532/organic-biocides）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.0%で、2031年までにグローバル有機殺虫剤市場規模は68.8億米ドルに達すると予測されている。この成長は、世界的な人口増加とそれに伴う食料需要の高まり、耕作地あたり収量を維持・拡大しなければならない農業者ニーズの拡大と直接にリンクする。さらに、環境負荷や人体影響に対する規制強化、消費者および政策サイドの安全・持続性志向の高まりが、従来型の高残留化学殺虫剤から有機合成および生物系殺虫剤への転換を促進している。特に、残留を抑え、環境へのインパクトを低減できる “ゼロ残留農薬” の需要が顕著に増加しており、輸出向け果実や野菜、穀物などでその重要性が高まっている。加えて、農薬の “選択性” を高め、有用な昆虫や土壌微生物への影響を最小限にする製剤・作用機構への研究開発投資が加速しており、単なる殺虫から「持続可能農業のパートナー」としての価値が再定義されている。このように、グローバル市場は量的拡大に加え、質的な脱皮と制度・規範の進化によって、大きな転換期を迎えている。
図. 有機殺虫剤世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336989&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336989&id=bodyimage2】
図. 世界の有機殺虫剤市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、有機殺虫剤の世界的な主要製造業者には、Lanxess、Troy Corporation、Thor、Ecolab、ICL、BASF、Nouryon、Clariant、Solenis、Shandong Taihe Technologiesなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約34.0%の市場シェアを持っていた。
地域と企業ごとの多様な戦略と差別化
アジア太平洋地域は依然として殺虫剤市場の中心であり、特に水稲や穀物、大豆、綿といった多様な作物を背景に、高い需要と成長率を示している。多雨・高温といった気候条件、複数作型、そして害虫の多様性という構造的な課題が、有機殺虫剤の必要性と市場の成長を牽引する。一方、北米や欧州は、環境規制の厳格さと消費者の安全志向から、生物系殺虫剤や低残留合成殺虫剤への移行が加速。加えて、農業の高い機械化、精密農業（デジタル農業）の浸透により、対象害虫や散布タイミングを精密に狙うIPM（総合的害虫管理）やデジタル農薬管理が進展しており、化学依存から脱却する動きが明確である。