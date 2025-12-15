炭化ケイ素 （ SiC ）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月04に「炭化ケイ素 （ SiC ）市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。炭化ケイ素 （ SiC ）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
炭化ケイ素 （ SiC ）市場の概要
炭化ケイ素 （ SiC ）市場に関する当社の調査レポートによると、炭化ケイ素 （ SiC ）市場規模は 2035 年に約 72億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 炭化ケイ素 （ SiC ）市場規模は約 35億米ドルとなっています。炭化ケイ素 （ SiC ）に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、炭化ケイ素 （ SiC ）市場シェアの拡大は製造規模の拡大によるもので、200mm SiCウェーハと量産工場がユニットエコノミクスの実現を促しています。主要企業は2025年、過去の生産能力制約を解消するSiCウェーハおよびデバイス生産規模の拡大に向けて具体的な動きを見せました。例えば、WolfspeedとST Microelectronicsによる200mm SiC材料の商用化は、200mm SiCの量産化へのコミットメントを示しています。主要企業によるこうした取り組みは、対象市場を拡大することで市場成長を後押しすると見込まれます。
炭化ケイ素 （ SiC ）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-silicon-carbide-market/59026
炭化ケイ素 （ SiC ）の市場調査では、エネルギー転換と送電網の近代化により市場シェアが拡大し、高効率インバータ、ストレージ、HVDC/800VDCシステムへのSiCの採用が促進されることも明らかになりました。国立研究所や政府のエネルギープログラムの分析によると、SiCは、高効率PVインバータ、BESS、そしてデータセンターやAI工場における新興の800VDC配電アーキテクチャにとって重要な実現材料であることが示されています。公的資金、送電網のレジリエンス目標、そして製品の準備状況の組み合わせにより、SiCは分散型エネルギー、公益事業規模のインバータ、高電圧電力インフラ全体にわたる構造的な成長の原動力となることが見込まれます。
しかし、世界的な熟練した専門労働力の不足によるコスト上昇、既存労働者の高賃金、そして投資の遅れなど、いくつかの主要な要因が、今後数年間のシリコンカーバイド市場の成長を制限すると予想されます。
炭化ケイ素 （ SiC ）市場セグメンテーションの傾向分析
炭化ケイ素 （ SiC ）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、炭化ケイ素 （ SiC ）の市場調査は、製品別、ウェーハサイズ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
炭化ケイ素 （ SiC ）市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-59026
エンドユーザー産業別に基づいて、炭化ケイ素 （ SiC ）市場は自動車（ xEV ）、ITと通信、エネルギーと電力（再生可能エネルギー、グリッド）、産業、航空宇宙と防衛に分割されています。これらの産業の中で、自動車産業が市場をリードしており、2035年までに世界市場シェアの62%を獲得すると予想されています。世界市場は、規制の強化に伴い、xEV自動車の大量生産に対応しています。IEAの報告書によると、2024年には2023年の販売台数と比較して3.5百万台のEVが追加販売されると予測されています。これは、電気自動車用バッテリーのインバーター製造に不可欠なSiCの需要を押し上げると予想されます。
