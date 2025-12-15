近畿大学病院（大阪府堺市）とプロeスポーツチームを運営するエンターフォースサーティーシックス株式会社（大阪府大阪市）は、令和7年（2025年）12月17日（水）に、近畿大学おおさかメディカルキャンパスにて、入院中の子どもたちとプロeスポーツ選手とのクリスマス交流会を実施します。参加するのは、大阪を拠点に活動する「ENTER FORCE.36（エンターフォースサーティーシックス）」の選手たちです。【本件のポイント】●近畿大学おおさかメディカルキャンパスで、入院中の子どもたちとプロeスポーツ選手とのクリスマス交流会を実施●選手は、1年間の活動で獲得した賞金から用意したクリスマスプレゼントを子どもたちに贈呈●入院生活が長期化する小児患者に、社会とのつながりや季節の行事に触れる機会を創出【本件の内容】近畿大学病院では、患者様やご家族、病院に関わるすべての方々に笑顔を届けるため、子どもたちに人気のキャラクターの来院やプロスポーツ選手との交流、市民の方とのワークショップなど、これまでもさまざまな交流の機会を設けてきました。今回は、入院中の子どもたちがプロeスポーツチームの選手たちと一緒にゲームを楽しんだり、話をしたりする交流会を実施します。入院生活が長期化する小児患者にとって、社会とのつながりや季節の行事に触れる機会は限られており、こうした体験は気分転換や心の支えになるものです。交流会では、選手たちが1年間の活動で獲得した賞金を活用し、知育おもちゃや図鑑、絵本などのクリスマスプレゼントを子どもたちに贈呈します。今回の取り組みは、「ENTER FORCE.36（エンターフォースサーティーシックス）」が1年間の活動で得た成果を社会へ還元し、eスポーツを通じて子どもたちに笑顔と未来への希望を届けることを目指したものです。交流を通じて、子どもたちが入院生活の中でも楽しい時間や新しい体験に触れられる機会となることを願っています。【開催概要】日時 ：令和7年（2025年）12月17日（水）14：00～15：30場所 ：近畿大学おおさかメディカルキャンパス 2号館（診療棟）6階 小児病棟プレイルーム （大阪府堺市南区三原台1丁14番1号、南海泉北線「泉ケ丘駅」から徒歩約6分）参加予定：「ENTER FORCE.36（エンターフォースサーティーシックス）」 選手4名 小児病棟入院患者様とご家族 約10名【エンターフォースサーティーシックス株式会社】所在地 ：大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ26F代表者 ：代表取締役 池田浩士事業内容 ：プロeスポーツチーム事業ホームページ：https://enterforce-36.com/【関連リンク】近畿大学病院https://www.med.kindai.ac.jp/