株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、日焼けしたハローキティをデザインした新作限定グッズを12月27日（土）より発売開始いたします。

“日焼けハローキティ”シリーズは、発売のたびに完売するほどの人気を集めている限定アイテムです。今回、新商品として、サングラス姿のハローキティを大胆にあしらった2色展開のTシャツが登場。グレーカラーのTシャツでは、ハート型サングラスをかけ、浮き輪を抱えたかわいらしい日焼けハローキティをデザイン。落ち着いた色味はどんなコーデにも合わせやすく、性別を問わず楽しめる万能な一枚。ホワイトカラーのTシャツには、リボン付きのサングラスをかけた夏らしいハローキティが描かれ、爽やかなデザインが青い海とも相性抜群。写真映えも良く、旅行の記念アイテムにもお勧めです。本商品は「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」限定デザインとなっており、購入できるのはここだけ！「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」でしか買えない、愛らしいハローキティ アイテムをぜひご購入ください。

■『AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND新商品』 概要

販売開始： 12月27日（土）※状況により発売日が前後する可能性がございます。詳細は公式HPをご覧ください料金： 3,993円（税込み）場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1）URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

https://awaji-resort.com/?utm_source=awaji-resort.com&utm_medium=referral&utm_campaign=globalheader