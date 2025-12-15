近畿大学農学部（奈良県奈良市）食品栄養学科で管理栄養士をめざす学生が、令和7年（2025年）12月20日（土）、奈良市立京西公民館で開催される小学生対象の料理教室「大学生と作ろう！クリスマス料理」（主催：公益財団法人奈良市生涯学習財団）で講師を務めます。学生らは食育ボランティアサークル「ヘルスチーム菜良」の活動として本イベントに参加します。【本件のポイント】●食育ボランティアサークルで活動する農学部生が、小学生対象の料理教室で講師を担当●学生が考案した簡単に作れるクリスマスメニューを小学生と⼀緒に調理●学生は食に関する知識の共有や調理指導を通して、栄養や食についての理解を深める【本件の内容】食育ボランティアサークル「ヘルスチーム菜良」は、奈良県内の管理栄養士養成課程のある4大学の学生で構成され、子ども向けの料理教室や地元企業と協力した健康メニューの開発など、さまざまな取り組みを行っています。今回講師を務めるのは、「近大ヘルスチーム菜良」として活動する農学部食品栄養学科の1・2年生15人で、子どもたちに食育の授業と、簡単に作れるクリスマスメニューの料理指導を行います。調理するメニューは、ルーなしで作れる「簡単ほっこりパイシチュー」とチョコフレークをアレンジした可愛い「松ぼっくり風チョココーン」です。どちらも小学生が挑戦しやすいように学生が考案したレシピです。この取り組みを通して、学生は食に関する知識の共有や調理指導の経験を積み、ライフステージに合わせた栄養や食についての理解を深めます。【開催概要】日時：令和7年（2025年）12月20日（土）10:00～13:00場所：奈良市立京西公民館 （奈良県奈良市六条西⼀丁目3番43-2号、近鉄奈良線「学園前駅」より 奈良交通「赤膚山」行きバス乗車、「赤膚山」下車、バス停から徒歩約15分）対象：奈良市在住・在学の小学生12人（参加無料）※定員に達したため受付終了講師：「近大ヘルスチーム菜良」に所属する農学部食品栄養学科1・2年生 15人主催：公益財団法人奈良市生涯学習財団【ヘルスチーム菜良】奈良県下の管理栄養士養成課程を持つ4大学（近畿大学・奈良女子大学・畿央大学・帝塚山大学）で構成されている食育ボランティアサークルで、近畿大学からは食品栄養学科の学生約80名が「近大ヘルスチーム菜良」として所属しています。地域住民の健康保持・増進を目指して、産官学で連携して行う健康的なレシピの開発や販促提案、子ども向けの料理教室開催のほか、「大阪・関西万博」で販売する弁当を奈良県と連携して開発するなど、さまざまな取り組みを行っています。【関連リンク】農学部https://www.kindai.ac.jp/agriculture/