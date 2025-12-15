電力網の未来を左右する中核設備――GIS市場はCAGR9.9%で2031年132.5億米ドルへ
ガス絶縁開閉装置（以下GIS）は、高電圧送配電システムの中枢を担う電力設備であり、導体・開閉器・保護装置などを金属ケース内に収め、絶縁媒体として六フッ化硫黄などのガスを活用することで、極めて高い絶縁性能と安全性を実現する技術である。GISは大幅な設置スペース削減、メンテナンス負荷の軽減、耐環境性の高さを兼ね備え、都市部の地下変電所、再エネの大規模導入、広域電力網の高度化といった現代の電力インフラが向き合う課題に最も適した設備として位置づけられる。また、近年ではスマートグリッドとの連携を見据えたデジタル監視・診断機能の搭載が加速しており、単なる機器からシステム価値を生むアセットへと進化している。特に電力需要の急増、分散型エネルギー設備の普及、送電距離延伸などに伴い、電力網の信頼性と可用性に対する要求が高まる中、GISはその安定稼働を支える不可欠な基盤である。産業・都市・公共インフラの電力品質を左右する重要設備であるがゆえに、国家レベルのインフラ戦略や企業の脱炭素投資とも緊密に連動し、その市場的価値は今後さらに上昇していくと見込まれる。
世界市場の躍進：電力インフラ刷新がもたらす成長加速度
LP Information調査チームの最新レポートである「世界ガス絶縁開閉装置市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/449031/gas-insulated-switchgear）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが9.9%で、2031年までにグローバルガス絶縁開閉装置市場規模は132.5億米ドルに達すると予測されている。送配電網は今、従来の中央集約型モデルから、多点接続型・双方向化・高度監視制御を前提とする新しい構造に移行している。再エネ比率の上昇、系統混雑の深刻化、アジア・中東・アフリカなどで進む都市化と電化率の上昇は、長期にわたりGIS需要を押し上げる要因となる。特に省スペース、低保守、高信頼性が求められる都市変電所や洋上風力の系統接続において、GISは代替困難な設備として選定されやすい。世界市場は単なる数量拡大ではなく、デジタル監視、自動化、環境負荷低減ガスの採用など、付加価値型モデルへと明確にシフトしており、企業にとって高収益ポートフォリオの構築が可能な領域である。
図. ガス絶縁開閉装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336987&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336987&id=bodyimage2】
図. 世界のガス絶縁開閉装置市場におけるトップ19企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
地域・企業ダイナミクス：熾烈な競争と差異化戦略
GIS市場を牽引するのは欧州・アジア・中東の三極である。欧州は再エネ電源の大量接続と送電網の老朽更新が重なり、高電圧級のGIS需要が堅調である一方、環境負荷低減ガスの採用やスマートサブステーション化など、規格と技術で世界をリードしている。アジア市場は、中国、インド、東南アジアにおける送配電設備増設が圧倒的な規模を支え、製造企業の競争力強化を後押しする。中東は大規模電源開発と都市開発に伴う設備投資が拡大し、超高電圧分野での発注が増加している。
LP Informationのトップ企業研究センターによると、ガス絶縁開閉装置の世界的な主要製造業者には、Hitachi Energy、Sieyuan Electric Co., Ltd.、Siemens、Shan Dong Tai Kai High Voltage Switch Co., Ltd.、Henan Pinggao Electric Co., Ltd.、China XD Electric Co., Ltd.、Hyosung Heavy Industries、GE、New Northeast Electric Group Co., Ltd.、TBEA Co., Ltd.などが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約67.0%の市場シェアを持っていた。さらにShan Dong Tai Kai、Pinggao Electric、China XD Electricといった中国勢が供給能力と価格競争力を武器に急伸し、GE、Hyosung Heavy Industries、HD Hyundai Electricなどのグローバル企業も技術優位性を背景に市場に厚い基盤を築く。加えて、TBEA、CHINT、Guangzhou Baiyun、Changgao、XJ Electricなどの新興勢力も地域密着型戦略で存在感を高めており、世界市場は多層型競争のステージへと移行している。
