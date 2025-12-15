ヤマト運輸の「リコール・自主回収サポート」が、経済産業省主催の令和7年度「製品安全対策優良企業表彰」で「審査委員会賞（特別賞）」を受賞

ヤマト運輸株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長： 阿波 誠一、以下：ヤマト運輸）は、経済産業省主催の令和7年度「製品安全対策優良企業表彰」において、製品安全文化の構築に貢献したことが評価され、企業総合部門の「審査委員会賞（特別賞）」を受賞しましたのでお知らせします。ヤマトグループとしては、2018年に続き5回目の受賞となります。

表彰式の様子（左から：審査委員長 釘宮 悦子氏、ヤマト運輸 執行役員 日比野 靖）

ヤマトグループは、リコール品の回収プラン策定から回収、検品、アフターフォローまでをトータルでサポートする「リコール・自主回収サポート」を2007年に開始し、累計400件以上の企業のリコール・自主回収を支援してきました。お客さまの体制や製品ごとに最適なリコールプランを提案し、全国の物流ネットワークを活用して迅速かつ適切に製品を回収します。また、回収率向上に向けた継続的な周知や、再発防止に向けた啓発活動をリコール実施企業とともに推進しています。

※ リコール・自主回収サポートの概要

URL：https://business.kuronekoyamato.co.jp/service/lineup/recall_support/index.html

■ 「審査委員会賞（特別賞）」受賞理由

1．多様な周知施策と全国の物流ネットワークの活用による回収率の向上

・リコール品の購買層や居住者の特性などを分析し、エリアを特定した広告配信やポスティングを実施している。さらに、ヤマト運輸の地域密着型の店舗「ネコサポ」が提供する「家事代行サービス」による在宅訪問時に、該当品の有無を確認するなど、複数の手段を組み合わせて告知し、回収率の向上を図っている。

・全国の物流ネットワークを活用することで、他社では対応が難しい広範囲での回収を実現している。

※ ネコサポの概要

URL：https://www.kuronekoyamato.co.jp/nekosapo/

2．継続的な啓発活動と業界横断の知見共有

・定期的にセミナーを開催し、製品安全の重要性やリコール・自主回収への備えについて情報発信している。

・ リコールを実施した企業を対象に 、「情報交換会」を継続的に企画・運営している。再発防止策や回収率向上の施策などを意見交換することで、多くの企業にリコール対応のノウハウを共有している。これにより、個社では対応が難しい事案にも企業連携で取り組む体制を構築し、リーダーシップを発揮している。

3．安全輸送・回収体制の整備と長期的な取り組み姿勢

・リチウムイオン電池関連製品については、メーカーと連携し、保管場所の確保や発火対策などを講じることで、被害拡大防止の体制構築に努めている。

■ 背景

ヤマトグループは、中期経営計画「サステナビリティ・トランスフォーメーション2030 ～1st Stage～」に基づき、コントラクト・ロジスティクス事業を成長領域と位置づけています。お客さまの経営課題を共に解決する「戦略的パートナー」として、持続可能なサプライチェーンの構築に取り組み、在庫管理、流通加工、入出庫業などの倉庫機能に加え、許認可が必要な医薬品の取り扱いやリコール品の回収物流など、付加価値の高いソリューションを提供しています。

【参考】

＜製品安全対策優良企業表彰（PSアワード）について＞

「製品安全対策優良企業表彰」は、経済産業省が製品安全に積極的に取り組んでいる事業者を公募・審査をして表彰する制度です。各事業者が扱う製品自体の安全性ではなく、各事業者が取り組んでいる製品安全活動が評価対象となっています。

URL：https://www.meti.go.jp/product_safety/ps-award/1-about/p1.html

＜プレスリリース＞

ヤマトロジスティクスが「第12回製品安全対策優良企業表彰 特別賞」を受賞（2018年11月16日）

URL：https://www.yamato-hd.co.jp/news/h30/h30_77_01news.html

経済産業省：令和7年度「PSアワード」受賞企業及び「＋あんしん」受賞製品を決定しました（2025年11月27日）

URL：https://www.meti.go.jp/press/2025/11/20251127002/20251127002.html