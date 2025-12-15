株式会社Ｋアリーナマネジメント(本社：神奈川県横浜市、代表取締役会長：佐藤 繁／代表取締役社長：田村 剛)が運営・管理を行う「Ｋアリーナ横浜」が、米国音楽業界誌「Pollstar」より発表された世界のアリーナランキングにて昨年1位のMadison Square Garden(米国)を抜いて観客動員数「世界1位」を獲得いたしました。





アリーナ外観(正面)





Pollstar(ポールスター)は、米国および国際的なコンサート・ライブミュージック業界の業界紙で、コンサートプロモーター、ブッキングエージェント、アーティスト関係者、施設経営者、その他ライブエンタテインメントビジネスに関わる業界団体向けに月刊誌の発行(定期購読者数1万人超)および、ウェブサイトでの情報提供(SNSの総フォロワー数約8万人)をしている媒体となります。

(公式URL： https://www.pollstar.com/ )





世界のアリーナ観客動員数ランキング(「Pollstar」2026年1月号P.142より引用)





この度2025年12月12日発行の「Pollstar：2025 Year End Special Issue」にてＫアリーナ横浜が世界のアリーナランキングで観客動員数1位を獲得しました。本ランキングは2024年11月14日～2025年11月12日の約1年間のライブイベントへの観客動員数から集計され、米国のMadison Square Garden(ニューヨーク)やSphere(ラスベガス)の他、世界各国のアリーナがランクインしています。





2026年は本年をさらに上回る公演数を予定しておりますので、より一層価値ある体験をお届けできるよう邁進してまいります。また世界１位獲得を記念して、本年４月に発足した公式会員組織「Ｋアリーナクラブ」の会員限定特別内覧会を開催いたします。









■会員だけのプレミアムな体験！Ｋアリーナ横浜特別内覧会へご招待！

世界1位の獲得を記念し、Ｋアリーナクラブ会員限定で、世界最大級の音楽特化型アリーナ「Ｋアリーナ横浜」の魅力をご体験いただける特別内覧会へご招待いたします。

当日は実際の音響設備を使用した特別な音響体験から、当社専属スタッフによるバックヤードツアーなど隅々までご覧いただけ、さらに会場内での写真撮影も可能となっております(一部エリアのみ)。ツアーの締めくくりには、特別内覧会限定の軽食とドリンクをご用意いたします。世界1位のＫアリーナ横浜で、最高峰のプレミアム体験をぜひご堪能ください。





【開催日時】

第1回 2026年3月31日(火)19時00分～20時30分(予定)

第2回 2026年4月27日(月)19時00分～20時30分(予定)





【参加申込期間】

2026年1月13日(火)～2026年1月31日(土)





【対象者】

Kアリーナクラブ会員(有料会員のみ)

※参加申込期間中にご入会の方も対象となります。

※応募多数の場合は抽選となります。ご了承ください。





【当選発表】

2026年2月中旬頃

※当選者の発表は当選者へのご連絡をもって代えさせていただきます。





イベントの詳細・お申し込みは2026年1月以降Ｋアリーナクラブ公式サイトにてご案内します。

Ｋアリーナクラブへの入会をご希望の方は、下記URLからご登録ください。

https://members.k-arena-club.com/login.php





Ｋアリーナクラブ ロゴ





■「Ｋアリーナ横浜」について

～すべては『音楽』を楽しむために～ 音楽を聴く人・奏でる人のためにつくられた、特別なアリーナ。音楽の素晴らしさをより深く感じていただくための設備を細部にまで詰め込み、アーティストが奏でる音楽を心ゆくまで楽しめる空間を提供します。

(公式URL： https://k-arena.com/ )





施設名称 ：Ｋアリーナ横浜

座席数 ：20,033席

階数／高さ：地上9階／約45m





Ｋアリーナ横浜ロゴ

アリーナ外観

アリーナ内観





■アーティストの「夢」を叶える

理想のライブ・コンサートを実現する場所として、様々なファシリティを備え、フレキシブルな客席プランや設営・撤収に配慮した「使いやすさの追求」と、大規模な吊り込みへの対応や良質を追求した音響空間など「多様な演出への対応」を実現します。





メインエントランス

VIP BOX





■オーディエンスに最高の記憶をVIP BOX

2万席を誇る客席は、全席に長時間快適に過ごせるファブリックシートを導入。

ステージ前方のアリーナに加え、三層構造となるスタンドの全席がステージ正面を向いた扇型の形状で、アーティストの表現が真正面から真っ直ぐに届き、迫力と一体感を生み出します。





Arena Bar 7

Lounge 5





■環境に配慮したアリーナ

一般的なライブ・コンサートで持ち込まれる演出機器を一部常設する事で、使いやすさと環境負荷低減を実現します。

ライブ・コンサートで使用する電力について実質的に100％再生可能エネルギーで調達します。また雨水貯留による中水利用を行うなど環境への配慮を積極的に行います。









■株式会社Ｋアリーナマネジメントについて

株式会社Ｋアリーナマネジメントは2022年5月に「Ｋアリーナ横浜」の運営・管理を行う会社として設立されました。今後も、施設の円滑な運営・管理ができるよう努めてまいります。









＜会社概要＞

会社名 ：株式会社Ｋアリーナマネジメント

英文表記 ：K Arena Management, Ltd.

所在地 ：〒220-8507 神奈川県横浜市西区みなとみらい六丁目2番14号

目的 ：音楽ホールの賃貸、管理並びに運営、各種イベントの企画、

制作、主催及び公演関連サービスの提供他

代表取締役会長：佐藤 繁

代表取締役社長：田村 剛





※本リリースの記載内容は、今後の検討・協議等により変更となる可能性があります。