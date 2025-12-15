ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、12月15日(月)より、経路検索アプリ「乗換案内」にて、広島県バス協会GTFSオープンデータサイトで公開されているGTFSリアルタイムデータを活用した、広島県内のバス事業者14社の「バス接近情報」の提供を開始しました。





「バス接近情報」の提供開始により、路線バスの経路検索結果や時刻表画面において、いまから乗車予定のバスが「あと何分で到着するか」「目的地まで何分かかる見込みか」をリアルタイムに確認することが可能となります。





今回サポートを拡大する事業者は、広島電鉄、広島バス、広島交通、芸陽バス、備北交通、JRバス中国、エイチ・ディー西広島、フォーブル、ささき観光(おおのハートバス)、呉市生活バス(一部路線対象外)、廿日市市自主運行バス、おのみちバス、中国バス、井笠バスカンパニーとなります。





「乗換案内」アプリから各社のリアルタイム「バス接近情報」を確認できることで、地域住民の方も、通勤・通学の方も、これまでより移動時間の目安がわかり、安心してバスを利用することができます。また、バスの利用促進は、CO2削減、SDGsの推進にもつながる取り組みとなります。





ジョルダン「乗換案内」では積極的にオープンデータの利活用を行うことで、より多くの公共交通の利用者が、「あらかじめ列車やバスの時刻を調べる」だけでなく、「バス待ち中の最新の運行状況」を確認でき、より快適で安心な移動ができるよう、サービス拡充を進めていきます。





バス接近情報利用イメージ





※画面はイメージです。サービスにより表示が異なります。









【バス接近情報対応範囲】

[関東]

都営バス、西武バス、関東バス、小田急バス、京王バス、西東京バス、川崎市バス、川崎鶴見臨港バス、横浜市営バス、関東自動車

[北海道]

北海道中央バス

[東北]

会津バス

[近畿]

京都バス、いまざとライナー(大阪シティバス)

[中国]

広島電鉄、広島バス、広島交通、芸陽バス、備北交通、JRバス中国、エイチ・ディー西広島、フォーブル、ささき観光(おおのハートバス)、呉市生活バス(一部路線対象外)、廿日市市自主運行バス、おのみちバス、中国バス、井笠バスカンパニー、両備バス、岡電バス

[九州]

佐賀市交通局、祐徳自動車









■製品・サービス概要





ジョルダン「乗換案内」アプリダウンロード





(参考)

ジョルダンとは…

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。





・App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

・Google PlayおよびGoogle PlayロゴはGoogle LLCの商標です。









＜本件に関するお問合せ先＞

一般の方からのお問合せ先

運用部 安田

E-mail： norikae-web@jorudan.co.jp

※サービス内容についての問い合わせはメールにて対応します。