六甲山観光株式会社（本社：神戸市 社長：妹尾 昭孝）が運営する六甲山スノーパークでは、初心者のゲレンデデビューを応援する各種スキースクール（幼児向けスクール「スノイルキッズスクール」を含む）及びスノーボードスクールを12月15日（月）から本格始動いたします。

スキースクールでは、スキー経験のない方だけが参加する「初めてクラス」や上達度合が一目で分かる「レベルアップカード」をご用意。インストラクターが丁寧な指導を行い、お子様から大人の方まで、幅広い世代にスキー＆スノーボードの楽しさを体感していただけます。スノーボードスクールでは、世界的に有名なBURTON（バートン）のビギナー専用のボードを使用し少人数制、安全に楽しく最短で基礎を習得することができます。

さらに、3歳から6歳の未就学児を対象とした「スノイルキッズスクール」では、特許フリクションマットを使用したマジックレッスンにより、雪上のスキー滑走に必要な基本動作を楽しく自然に学ぶことができます。





■六甲山スキースクール（予約優先・先着順）

【日程】

（1）一般・小学生コース：20日（土）、21日（日）、12月25日（木）以降の土日祝扱い日

（2）スキーデビューコース：12月8日（月）～3月6日（金）の平日

（3）プライベートコース：12月6日（土）～3月8日（日）の毎日

※12月31日（水）、1月1日（木・祝）は除く

※ゲレンデ状況により、開講を中止する場合あり

※土日祝扱い日：土曜・日曜・祝日及び12月25日（木）～1月7日（水）

【時間】

4時間コース：

11：00～16：00（休憩13：00～14：00）〈一般・小学生コース〉〈プライベートコース〉

2時間コース：

11：00～13：00 or 14：00～16：00〈プライベートコース〉

11：00～13：00〈スキーデビューコース〉

【内容】

※開講日3日前の16：00までに予約人数が2名に満たない場合は開講を中止

※受講時は必ず帽子・ゴーグルの着用が必要

※プライべートコースは5名を超える場合、追加1名毎に2時間につき＋3,000円

※入園料・レンタル料は別途要





＜スキーデビュー応援企画＞

『入園券+リフト1日券+スキー＆ウェアセット+グローブ+スクール（120分）』

↓

全部セットで1万円！（通常 13,400円）

【期間】

スキーデビューコース開講日毎日実施

※ゲレンデ状況により、開講を中止する場合あり

※レンタル保証金として1,000円別途預り

※開講日3日前の16：00までに予約人数が2名に満たない場合は開講を中止





■スノイルキッズスクール（予約優先・先着順）

【日程】

12月13日（土）～3月8日（日）の毎日

※12月31日（水）、1月1日（木・祝）は除く

※平日は3日前までに2名以上の予約で開講

※ゲレンデ状況により、開講を中止する場合あり

【時間】

平日：（1）10：30～12：30 （2）13：45～15：45

土日祝扱い日：

（1）10：30～12：30 （2）11：15～13：15

（3）13：45～15：45 （4）14：15～16：15

※受講時は、必ず帽子・ゴーグルの着用が必要

※1日2コマ連続受講で1,000円のキャッシュバックあり

※ファミリーレッスンは（2）、（4）の時間にて土日祝扱い日に開講

※土日祝扱い日は土曜・日曜・祝日及び12月25日（木）～1月7日（水）

【料金】平日：7,000円 土日祝扱い日：8,000円

【対象】3歳～6歳の未就学児のお子様

※入園料別途要

※レッスン代、教材代（スキー板、スキーブーツ、ヘルメット）を含む

※親子で体験可能なファミリーレッスンは30,000円/1グループ（3名まで、追加1名ごとに5,000円追加。最大5名まで。）





■六甲山スノーボードスクール（予約優先・先着順）

【日程】

（1）小学生コース：20日（土）、21日（日）、12月25日（木）以降の土日祝扱い日

（2）ステップ（1）・（2）コース：12月13日（土）～30日（火）、1月2日（金）～3月8日（日）の毎日

（3）プライベートコース：12月6日（土）～3月8日（日）の毎日

※12月31日（水）、1月1日（木・祝）は除く

※ゲレンデ状況により、開講を中止する場合あり

※土日祝扱い日：土曜・日曜・祝日及び12月25日（木）～1月7日（水）

【時間】

（1）10：30～12：00 （2）13：30～15：00

【内容】

※プライベートレッスンは4名を超える場合は、追加1名毎に90分につき＋6,000円

※入園料・レンタル料、講習中のリフト料金別途要

※受講時は必ず帽子・ゴーグルの着用が必要

※プライベートは3月8日（日）まで毎日開講

※小学生コースは12月13日（土）～3月8日（日）の土日祝扱い日に限り開講





＜ボードデビュー応援企画＞

『入園券+リフト1日券+ボード＆ウェアセット+グローブ+スクール（90分）』

※ボードデビュー応援企画は12月15日（月）～3月6日（金）の平日に開講

↓

全部セットで1万円！（通常 16,500円）

【期間】

ボードスクール開講日毎日実施

※ゲレンデ状況により、開講を中止する場合あり

※レンタル保証金として1,000円別途預り

※4,100円追加で180分に延長可





各種スクールWEB予約受付中

https://www.rokkosan.com/ski/school













【六甲山スノーパーク 営業概要】

［営業期間］ 2025年12月6日（土）～2026年3月8日（日）

※コンディション・イベント開催により営業を中止・内容を一部変更する場合があります

［営業時間］ 平日 9：00～17：00（16：30受付終了）、土日祝扱い日 9：00～20：00（19：30受付終了）

※スノーランドは9：00～17：00

※土日祝扱い日：土曜・日曜・祝日および12月25日（木）～1月7日（水）

※12月31日（水）、1月1日（木・祝）は9：00～17：00









六甲山ポータルサイト https://www.rokkosan.com/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/ddeeb04ece95b849e04edff54c2665cb365be262.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1