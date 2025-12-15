株式会社 ホテル京阪（本社：大阪市中央区、社長：西川 正浩）が運営するホテル京阪 京橋 グランデ（所在地：大阪市都島区）７階レストラン「ロレーヌ」では、２０２６年１月５日（月）～４月３０日（木）の期間、平日限定で「ストロベリーアフタヌーンティー」を開催します。 ウェルカムスイーツの「苺のフォンダン バニラアイス添え」は温かいフォンダンとアイスクリーム・イチゴの相性が抜群です。ティースタンドには、イチゴの魅力が詰まったスイーツが華やかに並びます。特に、濃厚な抹茶と苺のテクスチャーが楽しめる「苺と抹茶のテリーヌ」、クロワッサンにたっぷりのイチゴを挟んだ「苺クロワッサンサンド」は必見です。 また、季節の食材を活かした「カニとほうれん草のキッシュ」や「コールドポークと白菜のマリネ」などのセイボリーも、甘いスイーツの合間に嬉しいアクセントを加えます。 京橋駅直結という抜群のアクセスを誇るホテル京阪 京橋 グランデで、一足早い春の訪れを感じる、華やかな「ストロベリーアフタヌーンティー」をぜひご堪能ください。

■ストロベリーアフタヌーンティー 開催概要

（1）開催期間

２０２６年１月５日（月）～４月３０日（木）の平日

（2）開催時間

１５：００～１７：００（ＬＯ １６：３０）

（3）料金（税込）

３，８５０円

（4）メニュー

＜ウェルカムスイーツ＞ 苺のフォンダン バニラアイス添え＜アフタヌーンティー メニュー＞ 苺のジュレ 苺と抹茶のテリーヌ 苺のマカロン 苺抹茶タルト 生いちごミルク 苺クロワッサンサンド 苺と抹茶のフィナンシェ 鰆のたたき ルッコラ添え ソフトサラミとポテトサラダ カニとほうれん草のキッシュ 赤ピーマンのババロアとキャロットラペ コールドポークと白菜のマリネドリンクはフリードリンクにて、コーヒー、紅茶、ハーブティーなど、ソフトドリンク７種をご用意しております。

■場所

ホテル京阪 京橋 グランデ ７階 レストラン「ロレーヌ」所在地 ： 大阪市都島区東野田町２丁目１-３８アクセス ： 京阪電車京橋駅直結、JR・Osaka Metro京橋駅すぐお問合せ ： ０６-６３５７-３０３３（受付時間 １０：００～２０：００）ＵＲＬ： https://www.hotelkeihan.co.jp/kyobashi/

■予約ＷＥＢサイト

https://www.tablecheck.com/shops/lorraine/reserve

https://newscast.jp/attachments/k1phhwsft9ddXLVlg5Ts.pdf