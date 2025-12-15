淡路島西海岸の劇場＆レストラン「青海波-SEIKAIHA-」内にある劇場「波乗亭」にて、2026年1月に開催する新春特別公演『ニューイヤーコンサート2026』の出演キャストが決定いたしました。URL：https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/lineup/newyear2026/

本公演では、国内外で活躍するバレエダンサーやミュージカル俳優、声楽家、さらに和楽器の第一線で活躍する演奏家など、ジャンルを超えたトップアーティストたちが一堂に集結。小劇場ならではの臨場感あふれる空間で、圧巻の歌声、迫力の和太鼓、繊細な尺八や箏、そして優美なバレエが融合した特別なステージをお届けします。注目のバレエキャストには、クラシックバレエ作品で世界を舞台に活躍してきた針山愛美、オレクシー・ゴギッゼ、ソフィア・シェイコらが出演。和楽器界を牽引する太鼓奏者 上田秀一郎をはじめ、音楽家集団「音楽島-Music Island-」のメンバーによる多彩な生演奏が舞台を彩ります。さらに、ミュージカル・オペラの魅力を届ける「AWAJI OPERA COMPANY」の実力派キャストも登場し、ジャンルの垣根を超えた共演にご期待ください。新年の幕開けにふさわしい豪華キャストが勢揃いする3日間限定のステージ。大切な方との特別なひとときを、ぜひ劇場でお楽しみください。

■『波乗亭ニューイヤーコンサート 2026』概要

開催日時： 2026年1月2日(金)、３日(土)、４日(日) 14：00 開演（13：30 開場）15：00終演予定会場： 劇場「波乗亭」（兵庫県淡路市野島大川70）出演：

上田秀一郎（太鼓）1995年に地元神戸を襲った阪神大震災後、激励演奏を行う中、太鼓の大きな力に感銘し活動を開始。林英哲に師事。「英哲風雲の会」のメンバーとして国内・海外コンサートに出演。2004年ソロ活動を開始。2020年NHK大河ドラマ「麒麟がくる」に出演、劇中のシーンの作曲も手がける。また、テレビ朝日「題名のない音楽会」NHK「にっぽんの芸能」などメディアにも出演している。

／大角元康（尺八）／大歳久美子（箏・三味線）［AWAJI OPERA COMPANY］

藤崎優二国立音楽大学附属音楽高校ピアノ科を卒業、東京藝術大学音楽学部声楽科を卒業。2017年よりバリトンからテノールへと転向。オペラ「ファルスタッフ」「椿姫」「ナブッコ」などハイライト公演を含む多くのオペラに出演。現在、兵庫県淡路島にて音楽島プロジェクトに声楽家とし在籍し、日々様々なプロジェクトに参加し演奏活動や、企画運営に携わっている。

庄司優歌/立塚夢子/ 谷本尚隆［PASONA Awaji World Ballet］

針山愛美ボリショイ・バレエ学校を首席で卒業。ロシア、アメリカ、ベルリン国立バレエ等で活躍。世界各地に招かれ「白鳥の湖」等に主演。パリ国際銀賞、ニューヨーク国際銅賞（日本人初）等受賞多数。淡路ユネスコ理事、Pasona Awaji World Ballet芸術監督。情熱大陸やNHK等に出演。著書「世界を躍るトゥシューズ」

針山愛美/倉智太朗/オレクシー・ゴギッゼ/ソフィア・シェイコ/アナスタシア・レフクット/セルゲイ・ロモヴィツキー［地方創生エンターテイナー］石坂光/山根千緒里/原萌々花/長岡美地留/榮なつき/吉田梨乃［音楽島-Music Island-］長谷川雄紀（ピアノ）／喜連麻衣（ヴァイオリン）／佐藤碧美（フルート）／松村希歩（オーボエ）／岸本楓（テナーサックス）／田中康太（トロンボーン）／田中ほのか（バストロンボーン）／榎本耀（パーカッション）／吉田雅音（エレクトーン）料金： 一般／3,000円（税込）、中高生／1,000円（税込）※小学生以下入場無料予約： https://teket.jp/6095/59950問合わせ： 青海波（株式会社パソナグループ運営）TEL 0799-70-9020（11：00～18：00 ※木曜定休）

https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/