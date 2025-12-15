株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する淡路島にある「ハローキティ」の施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」内にある「レストラン玉手箱」では、冬の味覚を贅沢に堪能できる2種類のコース料理『レストラン玉手箱 冬限定コース』を12月17日（水）より提供開始いたします。

本コースでは、食材の旨味を最大限に引き出した『スマイルスペシャルコース』と『スマイルコース』の2種類からお選びいただけます。『スマイルスペシャルコース』では、冬食材である白身魚の鱈を使用した「白身魚と豆腐のXO醤蒸し」や、牛すね肉をホロホロと口の中でとろけるまで煮込み旨味を凝縮させた「牛すね肉の赤ワイン煮込みパイ包みオーブン焼き・花巻添え」、ふかひれスープの下に甘味の強い淡路玉葱のフランが入った「淡路玉葱のフランとキャロット入りふかひれスープ」等、心躍る全6品を提供いたします。『スマイルコース』では、適度な脂肪と引き締まった身のバランスが特徴の淡路鶏を使用した「淡路鶏の黒酢炒め」など選べる4種のメイン料理に加え、当店人気の「自家製飲茶４種」、前菜盛り合わせなど、旬の食材が織りなす極上の料理を全7品でお届けします。ハローキティのかわいい世界観溢れる店内で、身体も心も温まる極上の料理を是非ご堪能ください。

■レストラン玉手箱『HELLO KITTY SMILE 冬限定コース』 概要

期間： 12月17日（水）～2月28日（土）提供時間： 平日／11：00～18：00（L.O 17：30）休日／11：00～19：00（L.O 18：30）内容： ・スマイルスペシャルコース前菜盛り合わせ／淡路玉葱のフランとキャロット入りふかひれスープ／活けあわびの中国醤油煮込み／白身魚と豆腐のXO醤蒸し／牛すね肉の赤ワインソース煮込み パイ包みオーブン焼き／マンゴープリン・スマイルコース前菜盛り合わせ／本日のスープ／自家製飲茶４種／淡路牛細切りと彩りピーマンの炒め／選べる4種のメイン料理（海老のチリソースor淡路鶏の黒酢炒めor四川風麻婆豆腐or白身魚と春雨のバーベキューソース煮込み）／選べる3種の〆料理（白ご飯or焼き飯or汁そば）／フルーツ入り杏仁豆腐料金： スマイルスペシャルコース／5,500円、スマイルコース／3,800円※上記価格はすべて税込み ※別途、ご利用にはHELLO KITTY SMILEへの入場料が必要問合わせ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/?utm_source=awaji-resort.com&utm_medium=referral&utm_campaign=globalheader