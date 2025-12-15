株式会社NBIホールディングス(本社：東京都港区、代表取締役：金谷 隆行、以下「NBIホールディングス」)、株式会社PROSPER(本社：東京都港区、代表取締役：立花 陽三、以下「PROSPER」)は、SBI新生銀行グループの昭和リース株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：泰山 信介、以下「昭和リース」)と共に、REIT組成を目的とした資産運用会社「株式会社ふるさとパートナーズ」(以下「ふるさとパートナーズ」)を2025年12月15日に設立したことをお知らせいたします。

地方の旅館やホテル等への投資を通じた地方創生のための大きな仕組みとなるREITの2029年運用開始を見据え、このたび資産運用会社を設立する運びとなりました。





株式会社NBIホールディングス 株式会社PROSPER









■「ふるさとパートナーズ」設立の背景

NBIホールディングスは、「地方社会の活性化を実現し、地方創生により未来の日本をもっと豊かにする」というビジョンのもと、2025年4月より全国の旅館・ホテル等への投資を開始し、これまでに約200億円の投資を行ってきました。また、PROSPERは、「日本を元気に!!」をコンセプトに掲げ、2023年5月に「PROSPER日本企業成長支援ファンド」を立ち上げ、これまでに全国の旅館・ホテル等を中心に11件の中小企業へ投資を行ってきました。

「不動産を軸としたアプローチ」のNBIホールディングスに、「企業投資を軸としたアプローチ」をするPROSPERが加わることにより、両社の地方創生のコンセプトが融合し、更には両社のパイプラインが合わさることにより早期に資産規模が拡大し、地方活性化に資するREIT組成の蓋然性がより高まると考え、今回の「ふるさとパートナーズ」の設立に至りました。





旅館・ホテルイメージ写真(1)





旅館・ホテルイメージ写真(2)









■わたしたちが目指す地方活性化・地方創生のためのREITとは

「ふるさとパートナーズ」は、地方の観光活性化をコンセプトとしたREITを組成し、地域やエリアの長期的な価値創出を可能にするプラットフォームとして、全国の地域金融機関の皆さまと協働していく仕組みを構築してまいります。具体的には、資産運用会社である「ふるさとパートナーズ」に対して地域金融機関からの出資を受け入れ、各地域金融機関は自らのエリアの地域活性化や地方創生を「ふるさとパートナーズ」と共に実現していくことが可能となります。





スキーム図(REIT運用開始時)









■スケジュール(予定)

2025年12月 資産運用会社「ふるさとパートナーズ」設立

2027年上期 プレREIT(ブリッジファンド)組成

2029年上期 REIT運用開始









■ふるさとパートナーズ会社概要

会社名 ：株式会社ふるさとパートナーズ

所在地 ：東京都港区西新橋一丁目2番9号日比谷セントラルビル5階

代表者 ：村田 奈美、江副 翠

資本金 ：3,000,000円

事業内容：投資運用業

株主 ：NBIホールディングス(47.5％)、PROSPER(47.5％)、昭和リース(5％)









■NBIホールディングス会社概要

会社名 ：株式会社NBIホールディングス

所在地 ：東京都港区西新橋一丁目2番9号 日比谷セントラルビル5階

代表者 ：金谷 隆行

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：不動産投資事業、金融サービス事業、地方創生事業

登録・許認可：金融商品取引業 関東財務局長(金商)第3494号(投資運用業)

総合不動産投資顧問業 総合 - 第182号

宅地建物取引業免許 東京都知事(1)第111678号





(代表者略歴)

金谷 隆行(かなや たかゆき)

1981年東京生まれ。2004年慶應義塾大学経済学部卒業。

財閥系不動産会社、不動産投資ファンドを経て、2012年株式会社星野リゾートに入社。

同年、星野リゾート・リート投資法人の資産運用会社である株式会社星野リゾート・アセットマネジメント取締役投資運用本部長に就任。2020年株式会社星野リゾート取締役に就任。

その後、投資会社の株式会社リサ・パートナーズ等を経て、2024年9月に株式会社NBIホールディングスの代表取締役に就任。

これまで約2,000億円超のホテル不動産投資、企業買収の実行及び、上場REITの立ち上げなど複数の新規ファンド組成に携わる









■PROSPER会社概要

会社名 ：株式会社PROSPER

所在地 ：東京都港区虎ノ門五丁目9番1号

代表者 ：立花 陽三

資本金 ：2,000万円

事業内容 ：プライベート・エクイティファンドの運営、その他地域活性化に資する事業

登録・許認可：適格機関投資家等特例業務届出





(代表者略歴)

立花 陽三(たちばな ようぞう)

1971年生まれ。1994年慶應義塾大学総合政策学部卒業。

1994年にソロモンブラザース証券へ入社後、ゴールドマン・サックス(債券営業部、戦略投資部 マネージング・ディレクター)、メリルリンチ日本証券(常務執行役員)の外資系証券会社を経て、2012年に楽天野球団の社長に就任。ヴィッセル神戸社長、台湾プロ野球チーム楽天モンキーズ会長も兼任。

2021年12月に球団社長を退任後も、地域を元気にする取り組みを続けたいと、2022年にPROSPERを創業。同年に廻鮮寿司 塩釜港の運営会社社長、2025年には公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(Bリーグ)理事に就任するなど、地域活性化に繋がるチャレンジを継続。









■昭和リース会社概要

会社名 ：昭和リース株式会社

所在地 ：東京都中央区日本橋室町2-4-3 日本橋室町野村ビル

代表者 ：泰山 信介

資本金 ：293.6億円

事業内容：総合リース業、情報関連機器、産業・工作機械、建設機械、医療機器、

商業設備、航空機などのリース、割賦販売ならびに

各種ファイナンス業務、生命保険の募集に関する業務