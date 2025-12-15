株式会社ラック(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村山 敏一、以下 ラック)は、自社主催の大型カンファレンス「LAC Security & AI Day 2026」を2026年1月27日に開催することを発表しました。一般参加の受付を、2025年12月15日より開始します。





当イベントでは、セキュリティとAIが切り拓く新しい価値創造と、脅威対策の最前線に触れられます。また、社内外の専門家による講演やパネルディスカッションを通じ、最新情報と課題解決のヒント、そして将来を読み解く視点を参加者に提供します。開催2回目となる今回は、AI時代におけるラックが関わる社内外の最新の取り組みや成長戦略などを、現場を支えるキーマンはもちろん、経営層を含めて不可欠になっている「攻めと守り」の視点からご紹介します。なお、形式はオンサイトとオンラインを組み合わせたハイブリッドでの開催です。









●イベント概要

・開催日時

2026年1月27日(火) 10:00～20:00(オンラインは18:20まで)

・形式

ハイブリッド(オンサイト、Zoomでのオンライン配信)

・参加費

無料(事前登録制)

・定員

オンサイトでの参加は300名限定、オンライン参加は人数制限なし

・会場

紀尾井カンファレンス

東京都千代田区紀尾井町1番4号 東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー4F

・お申し込み

2025年12月15日(月)より、当社のイベントサイトにてエントリー受付開始

・イベントサイトURL

https://www.lac.co.jp/lp/lac_security_day/









●プログラム概要

【第一部：基調講演】10:00～11:50

登壇者：村山 敏一(ラック)、中溝 和孝(内閣官房 国家サイバー統括室 内閣審議官)、高木 友博(明治大学名誉教授)、樋口 健(ラック)、倉持 浩明(ラック)





【第二部：特別講演】13:00～14:20

パネルディスカッション：北尾 辰也(国土交通省 最高情報セキュリティアドバイザー)、光末 史郎(auじぶん銀行)、小森 美武(ラック)

登壇者：仲上 竜太(ラック)





【トラック講演】14:50～18:20(2トラック、各5講演)

トラックA

ランサム攻撃に対する実践的対応や、カードゲーム「リテらっこ」で育む次世代リテラシー、自律型AIによる攻撃テストの最前線、AIエージェントを活用した新しい運用モデル、年間3億円削減を実現したDXのユーザー事例を解説し、サイバーとAIがもたらす変革を多角的に捉えて組織を強くするヒントを提示します。





トラックB

偽情報が社会を揺るがす時代のコグニティブセキュリティ、データに基づく経営防衛戦略、経営層が主導する教育改革、Microsoft 365を活用した進化するセキュリティ運用、脅威インテリジェンスが導く先制型防御への転換など、急速に複雑化するサイバー脅威への最前線のアプローチを紹介します。





【交流会】18:30～20:00

当日、オンサイト参加者限定でネットワーキングを開催します。食事を楽しみながら、登壇者や業界のキーパーソンと直接交流いただけます。





※ 講演概要と講演時間は、事前の通知なく変更となる可能性があります。





近年、AIによるサイバー攻撃の自動化やサプライチェーンリスクなど、従来の枠組みでは捉えきれない脅威が急増しています。ラックは、長年の実績で培った練度の高い技術と、最前線で得られるリアルな知見をもとに、社会の安心と発展を支える取り組みをさらに加速させ、国内セキュリティ業界の先駆者として、複雑さを増すデジタル社会においても「たしかなテクノロジー」で「信じられる社会」を実現していきます。









■株式会社ラックについて

https://www.lac.co.jp/

ラックは、サイバーセキュリティとシステムインテグレーションの豊富な経験と最新技術で、社会や事業の様々な課題を解決するサービスを提供しています。創業当初から金融系や製造業など日本の社会を支える基盤システムの開発に携わり、近年ではAIやクラウド、テレワークなどDX時代に適した最新のITサービスも手掛けています。また、1995年に日本初の情報セキュリティサービスを開始して以降、国内最大級のセキュリティ監視センターJSOC、サイバー救急センター、脆弱性診断、ペネトレーションテストやIoTセキュリティなど常に最新のサイバー攻撃対策や事故対応の最前線で活動する、情報セキュリティ分野のリーディング企業です。





＊ ラック、LAC、サイバー・グリッド・ジャパンは、株式会社ラックの国内およびその他の国における登録商標または商標です。

＊ その他、記載されている会社名・団体名、製品名などは、各社の登録商標または商標です。

＊ 記載されている情報は、発表時点のものです。その後予告なしに変更となる場合があります。