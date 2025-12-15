トランクルームに関する企画、開発、運営、管理業を行う株式会社ストレージ王(本社：千葉県市川市、代表取締役：荒川 滋郎、証券コード：2997、以下「ストレージ王」)は、株主の皆様への還元充実を目的として、株主優待制度について一部電子化することを決議いたしましたので、お知らせいたします。





■背景と目的

近年、キャッシュレス決済や電子マネー、デジタルギフトの普及に伴い、株主優待制度においても「受け取りやすさ」「使いやすさ」「柔軟な選択肢」がますます重要とされています。実際、最近の調査では、株主の多数が「モノ」ではなく「金券・ギフト券などお金に相当する優待」を高く評価しており、さらに「複数の優待から選べる自由度」や「オンラインでの受け取り」を望む声が多くなっております。





こうした時流を踏まえ、当社は株主の皆さまの利便性向上および満足度の向上を目的として、従来の優待内容を見直し、選べるデジタルギフト形式への変更を決定いたしました。









■変更の概要

株主の皆さまの利便性向上を目的として、従来の贈呈品である「QUOカード」から複数の品目から選択が可能な「デジタルギフト」へ変更することといたしました。

なお、当社トランクルーム割引券贈呈に関しましては変更ございません。





【現行】

保有株式数 ：100株以上～499株以下

継続保有期間：1年未満…

QUOカード3,000円分／トランクルーム割引券2,000円相当

1年以上…

QUOカード4,000円分／トランクルーム割引券3,000円相当





保有株式数 ：500株以上

継続保有期間：1年未満…

QUOカード5,000円分／トランクルーム割引券4,000円相当

1年以上…

QUOカード6,000円分／トランクルーム割引券5,000円相当





【変更後】

保有株式数 ：100株以上～499株以下

継続保有期間：1年未満…

デジタルギフト3,000円分／トランクルーム割引券2,000円相当

1年以上…

デジタルギフト4,000円分／トランクルーム割引券3,000円相当





保有株式数 ：500株以上

継続保有期間：1年未満…

デジタルギフト5,000円分／トランクルーム割引券4,000円相当

1年以上…

デジタルギフト6,000円分／トランクルーム割引券5,000円相当





(注)継続保有期間1年以上とは、株主名簿基準日(1月31日および7月31日)の当社株主名簿に、同一株主番号で連続して3回以上記載または記録されていることをいいます。









■優待品(デジタルギフト)の選択方法

対象株主様には2026年4月上旬の株主総会招集通知に株主優待のご案内を同封して発送することを予定しております。案内に沿ってWEB上でご希望の品目を選択し、受け取り手続きをしていただくこととなります。デジタルギフトについては受け取り期限(有効開始日より90日間)を過ぎた場合は受け取り手続きが出来なくなりますので、選択期間内の受取手続き完了をお願いいたします。









■デジタルギフトの一例(変更後の優待ラインナップ例)

デジタルギフトの交換先は次の予定です。なお、交換先につきましては今後変更の可能性があります。

汎用ギフトカード・電子マネー系：Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、QUOカードPay、dポイントギフト、au PAYギフトカード、Visa eギフト など





サービス・コンテンツ系：Google Play ギフトコード、Apple Gift Card、動画配信サービスギフト、デジタル書籍プリペイドカード など





食品／体験／商品交換型ギフト：外食チェーン優待券、食品ギフトカード、選べる商品ギフト、体験ギフト など









■最後に

当社は、株主優待制度を単なる「お礼」ではなく、「株主と企業の関係を深化させるコミュニケーションの場」と捉えています。今回のデジタルギフト導入を機に、株主の皆さまにとって、より便利で、使いやすく、満足度の高い優待制度を提供できるよう努めてまいります。





今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。









■会社概要

商号 ： 株式会社ストレージ王(証券コード：2997)

代表者 ： 代表取締役 荒川 滋郎

所在地 ： 〒272-0033 千葉県市川市市川南一丁目9-23 4F

設立 ： 2008年5月

事業内容 ： トランクルームに関する企画、開発、運営、管理

プロパティマネジメント業

上記に付帯関連する一切の事業

資本金 ： 261,888千円

サービスサイト ： https://www.storageoh.jp/

コーポレートサイト： https://www.storageoh.co.jp/

いつここ ： https://itsucoco.com/