オルブライト・ジャパン株式会社(所在地：埼玉県志木市、代表取締役：宍戸 寿浩)は、英国 Albright International Ltd. が開発した高電圧DCコンタクタ「HV500」シリーズの国内提供体制を強化し、EV・再生可能エネルギー・バッテリーパック・産業機器市場に向けて本格展開を開始しました。





高電圧DCコンタクタ「HV500」





HV500は、最大1,000Vクラスの高電圧・大電流を安全に遮断できる単極・常時開(SPST-NO)タイプのDCコンタクタで、電動化・蓄電ニーズの拡大に伴い高度化する「電源の安全・確実なオン／オフ制御」の要求に応える製品です。









■ 発表の背景：高電圧化する“電源まわり”の最後の砦として

自動車の電動化、再生可能エネルギーの普及、産業機器の高性能化により、バッテリーや電源まわりは高電圧・大電流化が加速しています。

一方で、

異常時に安全に電源を遮断できること

長期間にわたって安定動作すること

限られたスペースに収まるコンパクトさ

が、開発現場における大きな課題となっています。





オルブライト・ジャパンは、世界各国で採用されているAlbright製DCコンタクタの日本総代理店として、従来の中低電圧向けコンタクタに加え、本製品「HV500」をラインアップに加えることで、国内市場の高電圧化を支えることを目指します。









■ HV500の主な特長

1. 高電圧・大電流対応で次世代システムを支える

高電圧バッテリーや急速充電システムなど、高電圧DC回路向けに設計されたコンタクタ

大型のEV／産業車両、蓄電システム、UPS・直流給電システムなど、将来の拡張も見据えたスペック





2. 完全ハーメチックシール構造で過酷環境にも対応

接点部を完全に密封した構造により、湿気・粉塵・ガスなどの影響を受けにくい設計

車載用途や屋外設備など、環境条件の厳しいシーンでも安定した動作を実現





3. 設計自由度を高める回転式ブラケット

端子の向きや取り付け角度を段階的に調整できる回転式ブラケットを採用

盤内スペースが限られた装置や、既存機器からの置き換えプロジェクトでもレイアウトの自由度を確保





4. 豊富なオプションで装置要件にフィット

補助接点(NO／NC／ミラー)の追加が可能

コイル省電力化に寄与するエコノマイザー仕様

ラッチ機構など、用途に応じた仕様選択が可能





5. 無極性設計で配線ミスを低減

主接点は極性に依存しない設計のため、配線設計・施工時の負担を軽減

現場での配線ミスによるトラブルリスク低減に貢献









■ 主な想定用途

電動車両(EV／HEV／フォークリフト／ゴルフカート／建機・産業車両)





再生可能エネルギー関連設備(太陽光・風力などの蓄電システム)





バッテリーパック／BMSまわりの安全遮断回路





UPS・直流給電システム・産業用電源装置





鉄道車両・船舶・産業機械などの高電圧DC回路









■ 製品概要

製品名：HV500シリーズ(高電圧DCコンタクタ)

極数 ： 単極 常時開(SPST-NO)

主な特徴： 高電圧DC回路向け高容量コンタクタ





完全ハーメチックシール構造





回転式ブラケットによる高い設計自由度





各種補助接点・オプション対応





※詳細な仕様・カタログはWebサイトよりご確認いただけます。

https://www.albrightinternational.co.jp/product/index/16









■ 会社概要

会社名 ： オルブライト・ジャパン株式会社

所在地 ： 〒353-0004 埼玉県志木市本町6-26-6 YKビル101

代表者 ： 代表取締役 宍戸 寿浩

設立 ： 1992年3月31日

事業内容： DCコンタクタの輸入販売・非常用電源遮断スイッチなどの輸入販売

URL ： https://www.albrightinternational.co.jp